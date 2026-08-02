La UE ha adoptado medidas de apoyo para los agricultores que se enfrentan a la crisis de los fertilizantes

GabinetedePrensa agosto 2, 2026 0
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La Comisión Europea ha adoptado hoy medidas destinadas a ayudar a los agricultores que se enfrentan a un fuerte aumento de los costes de los fertilizantes y a reforzar la seguridad alimentaria de Europa. En los últimos meses, las tensiones geopolíticas y las interrupciones en el suministro han provocado un aumento de los precios de los fertilizantes en toda Europa. Los ajustes específicos de la política agrícola común (PAC) permitirán a los Estados miembros proporcionar a los agricultores un apoyo más rápido y flexible para acceder a los fertilizantes.

Estas medidas incluyen tres elementos principales. En primer lugar, un nuevo régimen de liquidez en el marco del desarrollo rural para la ayuda en situaciones de crisis, que puede cofinanciarse hasta el 65 % con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader). Puede incluir fondos no utilizados que, de otro modo, podrían perderse y los Estados miembros pueden aportar financiación nacional de hasta el 200 %. Para garantizar una entrega rápida y minimizar las cargas administrativas, la ayuda puede pagarse como un importe fijo por hectárea y ejecutarse a través de los planes estratégicos de la PAC. En segundo lugar, los Estados miembros tendrán la posibilidad de conceder pagos directos anticipados a los agricultores antes del 16 de octubre con un mayor porcentaje de anticipos, lo que les ayudará a mejorar el flujo de tesorería. Por último, los Estados miembros tendrán más flexibilidad para hacer frente al impacto de los elevados precios de los fertilizantes, ajustando sus asignaciones para pagos directos para el año natural 2027.

Estas medidas complementan el paquete excepcional de ayuda financiera de 540 millones de euros anunciado en el Plan de Acción para los Fertilizantes y adoptado el 27 de julio. La Comisión seguirá cumpliendo el Plan para reducir la exposición de los agricultores a futuras crisis y, a través de estas acciones, reforzar la seguridad alimentaria, la autonomía estratégica y la competitividad de la UE.

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