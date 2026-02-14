La Comisión autoriza la adquisición del aeropuerto de Leeds Bradford por Aena y del aeropuerto de Newcastle por LA NCL Topco, DigitalBridge y Aena

La Comisión Europea ha aprobado, en virtud del Reglamento de concentraciones de la UE, la adquisición del control exclusivo de Leeds Bradford International Airport Limited (Reino Unido) por Aena Desarrollo Internacional SME, SA («Aena», España), y la adquisición del control conjunto de Nial Group Limited (Reino Unido), que gestiona el Aeropuerto Internacional de Newcastle, por Newcastle Airport Local Authority Holding Company Limited («LA NCL Topco», Reino Unido), DigitalBridge Group Inc. («DigitalBridge», Estados Unidos) y Aena.

La operación se refiere principalmente a la gestión de los aeropuertos internacionales de Leeds y Newcastle, situados ambos en el Reino Unido.

La Comisión ha llegado a la conclusión de que la operación notificada no plantea problemas de competencia, dado que las empresas no operan en el mismo mercado o en mercados relacionados verticalmente, y que sus repercusiones en el Espacio Económico Europeo serán limitadas. La operación notificada se examinó con arreglo al procedimiento simplificado de examen de las concentraciones.

Para más información, véase la página web de competencia de la Comisión en el registro de asuntos público con el número de asunto M.12292.