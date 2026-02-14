La Comisión inicia una consulta pública sobre el sector bancario de la UE

La Comisión Europea ha iniciado hoy una consulta específica y una convocatoria de datos sobre la competitividad del sector bancario de la UE. Esta iniciativa persigue recabar información sobre el funcionamiento de los bancos de la UE a escala nacional y mundial, y sobre cómo apoyan la financiación de la economía europea, cómo seguir profundizando el mercado único y la unión bancaria de la UE y cómo simplificar y mejorar la eficacia del marco reglamentario y de supervisión.

La consulta parte de los importantes avances registrados en la última década en cuanto al refuerzo de la resiliencia de los bancos europeos mediante la introducción de un marco reglamentario sólido y la creación de la unión bancaria, que han mejorado la estabilidad financiera en toda la UE. Al mismo tiempo, los bancos europeos deben desempeñar un papel aún más importante en la financiación de la economía de la UE y apoyar el crecimiento, la innovación, las inversiones y el refuerzo de la competitividad de la UE.

Las observaciones de las partes interesadas se aprovecharán en el informe de la Comisión de 2026 sobre la competitividad del sector bancario de la UE, que forma parte de la estrategia de la Unión de Ahorros e Inversiones. El informe, previsto para el tercer trimestre de 2026, evaluará la situación del sistema bancario en el mercado único, se centrará en la competitividad y fijará un programa positivo, basado en pruebas contrastadas y con visión de futuro para el porvenir de la banca de la UE.

Los bancos son fundamentales para alcanzar los objetivos de la Unión de Ahorros e Inversiones, ya que siguen siendo la principal fuente de financiación de la mayoría de las empresas y hogares de la UE y desempeñan un papel esencial a la hora de canalizar el ahorro hacia las inversiones productivas. Se invita a participar a las principales partes interesadas, por ejemplo, bancos, entidades financieras, autoridades públicas, organizaciones de consumidores e inversores, interlocutores sociales, empresas que utilicen los servicios bancarios, mundo académico y ciudadanos interesados.

Maria Luís Albuquerque, comisaria de Servicios Financieros y Unión de Ahorros e Inversiones «Los bancos europeos son hoy más fuertes y resilientes gracias a los avances logrados por medio de nuestro sólido marco reglamentario y también gracias a la unión bancaria, que han contribuido a salvaguardar la estabilidad financiera, pero la resiliencia debe ir de la mano de la competitividad. Queremos que las partes interesadas nos digan cómo funciona el marco actual en la práctica, en qué aspectos puede simplificarse y cómo puede sostener mejor la actividad transfronteriza, la innovación y la financiación de la economía europea. Sus aportaciones contribuirán a la elaboración de nuestro informe de 2026 y a un programa con visión de futuro para un sector bancario europeo más dinámico y competitivo».

La Comisión invita a todas las partes interesadas a presentar sus contribuciones a más tardar el 19 de abril de 2026 (consulta específica) y el 12 de marzo de 2026 (convocatoria de datos).