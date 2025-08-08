La Comisión Europea desembolsa 23 100 millones de euros a España en el marco del quinto pago de NextGenerationEU

La Comisión Europea ha desembolsado un total de 42 800 millones de euros a cinco Estados miembros (Italia, Portugal, Chipre, Malta y España) en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), el elemento central de NextGenerationEU. Los desembolsos forman parte de los esfuerzos de la Comisión por apoyar el crecimiento económico y la resiliencia de los Estados miembros de la UE y se basan en los avances logrados en la ejecución de las reformas e inversiones esbozadas en el Plan de Recuperación y Resiliencia de cada país.

España: desembolso de 23 100 millones de euros

La Comisión ha desembolsado 23 100 millones de euros a España, en el que se convierte en el quinto pago en el marco del MRR. Este pago incluye 7 000 millones de euros en préstamos y 16 000 millones de euros en subvenciones. El pago abarca 82 de los 84 hitos y objetivos, incluidos avances importantes en la realización de 20 reformas y 49 inversiones. Las reformas e inversiones incluyen medidas para impulsar la adopción y la inversión en energías renovables, reducir la burocracia y garantizar que las fuentes de energía limpias estén mejor conectadas a la red eléctrica, crear un Consejo de Finanzas Sostenibles como foro para promover la colaboración público-privada en este ámbito y mejorar la eficiencia de la justicia. También se incluyen inversiones para los viajes en tren de corta distancia, para reforzar la resiliencia de los ciudadanos y las pymes en materia de ciberseguridad mediante el impulso del sector de la ciberseguridad, y el apoyo a las empresas innovadoras.

Aproximadamente 139 millones euros de este desembolso están relacionados con un objetivo que se había suspendido anteriormente en la cuarta solicitud de pago. Este objetivo tenía como finalidad apoyar la digitalización de las pequeñas y medianas empresas (pymes). España ha cumplido ahora los requisitos, permitiendo la liberación de estos fondos.

Paralelamente, se suspende un importe de aproximadamente 500 millones de euros para dos hitos relacionados con el componente de subvención de la quinta solicitud de pago, relativos a una reforma fiscal y a la digitalización de las entidades regionales y locales que se consideran no cumplidos en este momento. España dispone ahora de seis meses para ejecutar satisfactoriamente estos dos hitos.

También se suspende un importe adicional de aproximadamente 627 millones de euros debido a la reversión de un hito relacionado con la reforma del empleo temporal en la función pública. Este importe se había desembolsado previamente como parte de la primera solicitud de pago de España. La Comisión ha deducido ahora este importe de la quinta solicitud de pago, porque el hito ya no puede considerarse cumplido satisfactoriamente. España dispone ahora de seis meses para adoptar medidas adicionales para cumplir satisfactoriamente este hito.

Los fondos totales abonados a España en el marco del MRR ascienden en estos momentos a 71 000 millones de euros, lo que representa el 44 % de la asignación total. El Plan general de Recuperación y Resiliencia de España se financia con 163 000 millones de euros en subvenciones y préstamos.

