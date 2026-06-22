La Comisión pone a disposición 1 100 millones de euros para mejorar las infraestructuras de transporte de Europa

La Comisión Europea ha puesto en marcha una convocatoria de propuestas por valor de 1 100 millones de euros para construir y modernizar infraestructuras de transporte en la red transeuropea de transporte (RTE-T) de la UE. Esta es la última convocatoria de este tipo en el marco del actual presupuesto europeo a largo plazo para el período 2021-2027.

Los proyectos seleccionados contribuirán a la puesta en marcha de importantes propuestas en el ámbito de los transportes. Impulsarán el plan ferroviario de alta velocidad de la UE y el Plan de Acción Industrial para el Sector Europeo del Automóvil, reforzando al mismo tiempo la conectividad marítima, en consonancia con las estrategias industriales marítimas y portuarias de la UE recientemente presentadas. La financiación también reforzará la preparación de Europa en materia de defensa, al abordar los puntos críticos que afectan a la movilidad militar y apoyar la rápida aplicación del paquete de movilidad militar de la UE.

La convocatoria hace especial hincapié en el ferrocarril, la descarbonización del transporte marítimo y la movilidad militar. También apoya la electrificación del transporte de mercancías por carretera y las operaciones aeroportuarias en tierra, el despliegue de infraestructuras de recarga en puertos marítimos e interiores, así como la digitalización del transporte por carretera.

Ucrania y Moldavia también están incluidas en la convocatoria en el marco del Mecanismo «Conectar Europa» (MCE), lo que refleja la intensificación de sus conexiones de transporte con la UE.

El MCE es el instrumento emblemático de la UE para financiar y aplicar la política de la RTE-T. Los proyectos seleccionados en el marco de la convocatoria de 2026 contribuirán a crear infraestructuras de transporte más inteligentes, eficientes y sostenibles, a mejorar la interoperabilidad, y a reforzar la resiliencia de las redes de transporte en toda la UE.

El plazo de presentación de las propuestas finaliza el 6 de octubre de 2026. En línea puede consultar los detalles de la convocatoria.

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