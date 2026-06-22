Los informes de la Comisión muestran un crecimiento continuo de las pymes europeas y ponen de relieve los retos a los que se enfrentan las mujeres empresarias

La Comisión Europea ha publicado hoy el Informe anual sobre las pequeñas y medianas empresas (pymes) europeas 2025/2026 y un nuevo informe sobre las mujeres empresarias en Europa. Ambos informes aportan nuevos datos para apoyar futuras políticas, iniciativas y medidas de financiación destinadas a las pequeñas y medianas empresas.

El informe anual muestra que los 34 millones de pymes de Europa registraron un sólido crecimiento en 2025, al tiempo que siguieron recuperándose de las crisis recientes. El número de empresas aumentó un 1,8 %, mientras que su valor añadido real creció un 2,5 % y el empleo un 1 %. El informe ofrece una visión general de las opciones que podrían impulsar la productividad de las pequeñas y medianas empresas, como la adopción de nuevas tecnologías y la inteligencia artificial (IA), ámbitos en los que las pymes siguen a la zaga de las grandes empresas. En 2025, las tecnologías de IA fueron utilizadas por el 55 % de las grandes empresas, frente al 30,4 % de las medianas empresas y el 17 % de las pequeñas empresas. El informe también examina los retos adicionales a los que se enfrentan las pymes en las cadenas de valor en tiempos de cambio tecnológico disruptivo y sus implicaciones para la productividad, utilizando el sector del automóvil como estudio de caso.

El informe «Mujeres empresarias en Europa: datos, obstáculos y recomendaciones de apoyo» examina el emprendimiento de las mujeres en toda la UE e identifica los retos a los que se enfrentan las empresas dirigidas por mujeres a la hora de poner en marcha y expandir sus negocios, así como las dificultades a las que se enfrentan las mujeres empresarias a la hora de acceder a la financiación. El informe revela que solo el 33 % de los propietarios de empresas en la UE son mujeres. Además, se concentran en sectores tradicionales y considerados «femeninos», como los servicios a las personas (69 %), la salud y el trabajo social (65 %) y la educación (57 %), mientras que siguen estando infrarrepresentadas en otros sectores. El informe concluye con cinco recomendaciones específicas para reforzar un entorno favorable y aprovechar el potencial aún sin explotar de las empresarias y de las empresas dirigidas por mujeres.

Los informes se debatirán mañana en la red de representantes para las pymes.

Relacionado