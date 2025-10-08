La Comisión pone en marcha dos estrategias para acelerar la adopción de la IA en la industria y la ciencia

En todo el mundo, los países se han lanzado en una carrera para aprovechar el potencial de la Inteligencia Artificial (IA). La Comisión Europea ha establecido hoy dos estrategias para garantizar que Europa se mantiene al frente, impulsando la adopción de la IA en industrias clave y colocando a Europa a la vanguardia de la ciencia impulsada por la IA. La Estrategia de uso de la IA establece cómo acelerar el uso de la IA en las industrias clave de Europa y en el sector público. La Estrategia de IA en la ciencia se centra en situar a Europa a la vanguardia de la investigación impulsada por la IA y la excelencia científica.

La IA está transformando la forma en que operan las empresas, remodelando los servicios públicos y revolucionando la ciencia. Con estas estrategias, la Comisión está cumpliendo su Plan de Acción «Continente de IA», estableciendo un rumbo para hacer de Europa un líder mundial en IA fiable. Hace apenas seis años, Europa tenía dos superordenadores entre los top 10 a nivel mundial; hoy tiene cuatro y se está trabajando para establecer al menos 4 o 5 gigafábricas. Con su sólida infraestructura de IA, así como su talento europeo, su vibrante ecosistema de investigación e innovación y sus empresas emergentes, su tradición de ciencia colaborativa, los datos de alta calidad y unas infraestructuras de investigación y tecnología de clase mundial, la UE está bien posicionada para acelerar el uso de la IA en sectores y ámbitos científicos clave.

Puede encontrar más información en nuestro comunicado de prensa, en la página de preguntas y respuestas (Estrategia de uso de la IA y Estrategia de IA en la ciencia) y en las fichas informativas (Estrategia de uso de la IA y Estrategia de IA en la ciencia).

Puede seguir la conferencia de prensa de la vicepresidenta ejecutiva Virkkunen en EBS.