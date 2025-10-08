El Ayuntamiento de Huércal-Overa y la Cámara de Comercio impulsan la empleabilidad de mayores de 45 años con un curso de Corte y Confección

Patricia López Rojas

Las alumnas se están formando en técnicas especializadas para abrir nuevas puertas al mercado laboral

El Ayuntamiento de Huércal-Overa, a través del Área de Fomento de Empleo, y la Cámara de Comercio de Almería, han puesto en marcha un Curso de Corte y Confección dirigido a personas mayores de 45 años. Esta iniciativa busca ofrecer una formación práctica y especializada que incremente las oportunidades de inserción laboral de este colectivo.

El curso, que ha tenido una gran acogida, permite a las alumnas adquirir conocimientos y destrezas esenciales en el oficio. Durante la formación, se están abordando de forma intensiva distintas técnicas de corte y de confección, desde el patronaje básico hasta la confección de prendas complejas, proporcionándoles una herramienta profesional valiosa y con potencial de autoempleo.

La concejal de Fomento de Empleo, Rocío Parra, ha visitado a las alumnas del curso destacando que “desde el Ayuntamiento sigamos apostando por la formación dirigida a todos los sectores de nuestra población, y de manera especial a aquellos que tienen mayores dificultades para reincorporarse al mercado laboral, como es el caso de las personas mayores de 45 años. Con este curso ofrecemos a las alumnas una cualificación real dotándolas de las herramientas necesarias que les abren nuevas oportunidades laborales.”

El consistorio y la entidad cameral reafirman así su compromiso por el desarrollo de programas de capacitación profesional que se ajusten a las necesidades del mercado y que mejoren la empleabilidad de los ciudadanos del municipio. El curso de Corte y Confección se suma a otras acciones de formación impulsadas con el mismo fin a lo largo del año.