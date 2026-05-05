Semana de Europa: El deporte se une al 40 Aniversario de la entrada de España en la UE

Bajo el lema ‘40 años celebrando juntos el Día de Europa’, el mundo del deporte se une, por segundo año consecutivo, a la celebración del Día de Europa (9 de mayo)Madrid, 5 mayo de 2026.- La Oficina del Parlamento Europeo en España, la Representación de la Comisión Europea en España y el Consejo Superior de Deportes unen fuerzas para dar visibilidad a los valores europeos a través del deporte. Durante la semana de Europa (4-10 de mayo), decenas de competiciones de todo el país destacarán el vínculo del deporte con Europa y la defensa de sus valores. En ese marco, federaciones españolas de diferentes deportes mostrarán su apoyo a los símbolos de la Unión Europea, como la bandera y el himno.Este año, la conmemoración adquiere un significado especial al coincidir con el 40 aniversario de la entrada de España en la Unión Europea el 1 de enero de 1986, una fecha que se recuerda con la campaña ‘Desde 1986’, impulsada por las instituciones europeas en España. LALIGA y La Vuelta Ciclista Femenina también se suman a esta iniciativa que recuerda que la democracia, los derechos humanos y el respeto unen a Europa y el deporte.Futbolistas de equipos de LALIGA EA SPORTS (Primera División) y LALIGA HYPERMOTION(Segunda División) portarán los brazaletes de capitán con la bandera de la Unión Europea durante los partidos de la jornada 35 y 39 respectivamente. También se incorporará la bandera europea junto a los marcadores en la señal televisiva nacional e internacional durante la retransmisión de los 21 partidos de Primera y Segunda División. Además, se difundirá el spot conmemorativo de los 40 añosdel ingreso de España en la UE, producido por las Instituciones Europeas en España, en colaboración con RTVE, a través de los canales LALIGA TV HYPERMOTION y LALIGA TV BAR.La Vuelta Ciclista Femenina también participa de las celebraciones y se entregará un maillot especial conmemorativo del Día de Europa a la salida de la penúltima etapa en Gijón a la corredora que mejor haya representado los valores de la Unión Europea durante la competición. Los eurodiputados Susana Solís (PPE) y Jonás Fernández (S&D) participarán en la entrega.#ElDeporteConEuropaEl Deporte con Europa es una iniciativa de la Oficina del Parlamento Europeo en España y la Representación de la Comisión Europea en España para unir el mundo del deporte y la Unión Europea en el marco de las celebraciones del Día de Europa (9 de mayo). De esta forma, por segundo año consecutivo, se pretende destacar el vínculo del deporte con Europa y la defensa de sus valores.A esta conmemoración se sumarán también las federaciones deportivas españolas.La Real Federación Española de Automovilismo, por ejemplo, reforzará el mensaje de pertenencia e integración en la Subida Fito y en la Baja Cuenca TT, pruebas puntuables para campeonatos continentales, y promoverá la celebración del Día de Europea en el marco del Rallye Villa Adeje (CERA) y en la Costa Daurada (CERH).También habrá actividades especiales en la Copa de la Reina de balonmano, que se disputará del 8 al 10 de mayo en San Sebastián; en el III Torneo de las Ligas Nacionales de kayak polo en Castellón; en el II Gran Premio Promesas Iberdrola de tiro con arco en el Complejo Deportivo de Cantarranas en Madrid; en el VII Trofeo Quijotes de MTBO en Villa de Ves (Albacete), Campeonato de España de Ultrascore Rogaining MTBO, organizado por la Federación Española de Orientación. La Federación Española de Patinaje, la Federación Española de Pádel; y la Federación Española de Pentatlón Moderno también llevarán a cabo actividades conmemorativas.Además, los deportistas que entrenan en el Centro de Alto Rendimiento del Consejo Superior de Deportes en Madrid se sumarán a las acciones conmemorativas con motivo del 40 aniversario de la entrada de España en la Unión Europea.