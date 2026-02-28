La concejala Paola Laynez recoge el reconocimiento y destaca “la coordinación institucional y compromiso compartido con la UAL en la Mesa Técnica de Salud Mental”

El Ayuntamiento recibe una distinción de la Facultad de Psicología en el día de su patrón

El Área de Familia, Inclusión e Igualdad del Ayuntamiento de Almería ha sido reconocido con una distinción por la Facultad de Psicología, en el día de su patrón, por “su labor profesional al servicio de la facultad”. La concejala Paola Laynez ha recogido el galardón y ha manifestado que “desde el Ayuntamiento de Almería colaboramos intensamente con la Facultad de Psicología a través de la Mesa Técnica de Salud Mental que promovemos y en la que la Facultad participa activamente. Es un ejemplo claro de coordinación institucional y de compromiso compartido entre administraciones, profesionales y entidades sociales. Gracias a este espacio común podemos diseñar estrategias más eficaces, impulsar campañas de sensibilización y reforzar la prevención y el acompañamiento”.

La concejala de Familia, Inclusión e Igualdad, Paola Laynez, ha agradecido “expresamente la implicación constante de la Facultad. Su trabajo es clave para hablar abiertamente de salud mental, para normalizar el malestar emocional y para promover una cultura del cuidado basada en la evidencia científica. Por eso, hoy no sólo damos las gracias por una distinción. Renovamos un compromiso. El compromiso de seguir trabajando juntos y que, desde la colaboración entre la institución académica y la administración local, podemos construir una sociedad más empática, más fuerte y más humana”.

El programa de actividades del patrón de Psicología en 2026 ha dibujado una XXII Semana de la Facultad de Psicología de la UAL repleta de formación, diversión, encuentro y emoción. El título genérico a la propuesta ha sido ‘Retos y desafíos de la Inteligencia Artificial en Psicología y Trabajo Social’. Como gran colofón, el tradicional acto institucional de entrega de distinciones en honor a Juan Huarte de San Juan, en el que se ha destacado a los mejores expedientes académicos de grados y másteres oficiales, se ha reconocido a El Timón y al Ayuntamiento de Almería y se ha escenificado gratitud una profesora que ha alcanzado los 25 años de servicio. El auditorio del campus ha acogido este evento un año más, y con él se cierran las celebraciones, pero se pone el punto y seguido al día a día de la facultad.

La decana de la Facultad de Psicología, Mercedes Fernández, ha puesto en valor el perfil de la persona egresada que sale de la facultad, bien en Psicología o bien en Trabajo Social: “La función es buscar y ofrecer una formación de excelencia, y estamos trabajando todos los días en esa empresa, vamos buscando el formarnos también nosotros, el estar vinculados con la sociedad para conocer cuáles son las necesidades de primera mano, de manera que nuestros alumnos estén trabajando sobre problemas reales”.

El Auditorio de la UAL se ha cargado de emotividad en el acto, un encuentro presidido por el vicerrector de Sostenibilidad, Salud y Deportes, Gabriel Aguilera, junto a la decana y la vicedecana de Divulgación Científica y Responsabilidad Social, Isabel Cuadrado. Ha dirigido la entrega de distinciones el secretario académico de la Facultad, Juan Manuel Llopis.

El inicio lo han marcado los mejores expedientes de la promoción de Grado 2021/2025. En el de Psicología ha destacado Estela María Martín y en el de Trabajo Social ha brillado Andra Lorena Vladescu. Respecto a los másteres, los mejores expedientes de la promoción 2024/2025 han sido los siguientes: en Investigación en Ciencias del Comportamiento, el de Noelia Gomis, en Psicología Educativa, el de María Gómez, y en Psicología General Sanitaria, el de Laura Gómez. Se ha pasado al apartado de placas de la Facultad de Psicología a los 25 años de Servicio, reconociéndose la labor profesional de María Teresa Daza. En el siguiente bloque, el de distinciones a entidad privada y a entidad pública por su destacada labor colaborativa al servicio de la Facultad, la primera ha sido para Feafes Almería Salud Mental ‘El Timón’, mientras que la segunda se ha entregado al Área de Familia, Inclusión e Igualdad del Ayuntamiento de Almería.

La concejala Paola Laynez ha reconocido que “es un día de agradecimiento por este reconocimiento que nos concede la Facultad de Psicología”. Ha manifestado que “consideramos importantísimo poder trabajar de una manera coordinada todas las instituciones y asociaciones que se desarrollan en Almería por la salud mental”. De esa manera, “se impulsó hace unos años desde el Espacio Alma esta Mesa Técnica por la Salud Mental”, acción que ha valido el reconocimiento de la facultad, “y gracias a ella estamos consiguiendo llevar a la calle distintas campañas durante todo el año, algo que antes no se hacía”. De hecho, “cada año incluso se va aumentando el número de actividades, porque es necesario seguir hablando de salud mental, hay que normalizar, hay que romper esos estigmas y, sobre todo, hay que poner en valor el gran trabajo que están haciendo las asociaciones desde hace muchos años”.