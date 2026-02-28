La Universidad de Almería estrecha lazos con Bulgaria para atraer talento internacional en las jornadas del SEPIE

Una delegación del Vicerrectorado de Proyección Internacional presenta en Sofía la oferta académica y las ventajas del campus almeriense ante cientos de estudiantes de secciones bilingües

La Universidad de Almería continúa reforzando su estrategia de internacionalización y su posicionamiento en el este de Europa. Durante los días 17, 18 y 19 de febrero, una delegación de la UAL liderada por el Vicerrectorado de Proyección Internacional se desplazó a Sofía para participar en el evento de ‘Visita a Secciones Bilingües’, una iniciativa organizada por el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE).

La relevancia de esta misión quedó de manifiesto con la presencia del embajador de España en Bulgaria, cuyo apoyo directo reforzó el prestigio de la universidad española en la región. Asimismo, la mediación de los consejeros del SEPIE de la zona resultó fundamental para conectar con los estudiantes búlgaros que desean continuar su formación superior en España.

El objetivo principal de esta misión ha sido captar el interés de estudiantes bilingües búlgaros que destacan por su dominio del español, animándoles a elegir la UAL como destino para cursar sus estudios superiores. Durante las tres jornadas de trabajo, los representantes de la UAL mantuvieron encuentros directos con cientos de estudiantes, a quienes se les detalló la amplia oferta de grados que ofrece la institución. La presentación no solo se centró en la excelencia académica, sino que puso especial énfasis en el modelo de campus único de la Universidad de Almería, una característica muy valorada por su comodidad y espíritu de comunidad.

Los jóvenes búlgaros mostraron un gran interés por el ecosistema de servicios que ofrece la UAL para facilitar su integración. En este sentido, se les informó detalladamente sobre los procedimientos de acceso a la universidad española, incluyendo las convalidaciones y los pasos necesarios para formalizar la matrícula. Más allá de lo académico, la delegación destacó la vibrante vida en el campus, haciendo hincapié en su agenda cultural, las modernas instalaciones deportivas y la calidad de su Biblioteca, que se posiciona como un referente en recursos digitales e investigación. Además, se subrayó la oportunidad de perfeccionar el idioma y sumergirse en la cultura española a través de los programas especializados del Centro de Lenguas.

Desde el Vicerrectorado de Proyección Internacional han valorado muy positivamente esta experiencia en Bulgaria. “Nuestro objetivo es que la UAL sea vista como una opción preferente para los estudiantes internacionales, no solo por nuestro clima y ubicación privilegiada frente al Mediterráneo, sino por la calidad de nuestra docencia y la calidez de nuestra acogida», han señalado.

La participación en este tipo de eventos coordinados por el SEPIE permite a la Universidad de Almería competir de tú a tú con otras instituciones europeas, poniendo en valor un entorno de aprendizaje moderno, sostenible y plenamente integrado en el Espacio Europeo de Educación Superior. Con esta visita a Sofía, la UAL reafirma su compromiso de abrir las puertas del campus almeriense al mundo, construyendo puentes que faciliten la llegada de nuevos estudiantes que enriquecen, con su diversidad, la vida universitaria de Almería.