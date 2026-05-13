El número 0,2546 resolverá los casos de empate para la escolarización 2026/27

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha celebrado el sorteo, de aplicación solo cuando las solicitudes de admisión superen la oferta de plazas escolares

El número 0,2546 será el que resuelva las situaciones de empate que subsistan tras la aplicación del baremo en las solicitudes de admisión correspondientes al procedimiento de escolarización para el curso 2026/27 en los centros públicos y concertados.

Ha sido el resultante del sorteo público realizado hoy 13 de mayo en la sede de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, según establece el decreto que regula el procedimiento y los criterios de admisión del alumnado de todos los niveles educativos no universitarios, con excepción del primer ciclo de Educación Infantil.

El sorteo para la asignación de puestos escolares se realiza a partir de una fórmula de cálculo con un resultado equiprobable en el que los alumnos y alumnas tienen las mismas oportunidades de acceder a una plaza. Este sorteo solo es de aplicación cuando las solicitudes de admisión superen la oferta de plazas escolares y tras la aplicación de los criterios del baremo se produzcan situaciones de empate.

En estos casos, los centros elaborarán una relación numerada y ordenada alfabéticamente con estos alumnos y alumnas. Asimismo, se obtendrá un número natural a partir del resultado del sorteo multiplicado por el número total de solicitudes empatadas, eliminando los decimales y sumándole 1. Este número será el que determine el orden a partir del cual se asignen las plazas vacantes. Una vez celebrado el sorteo público, la normativa que regula el proceso de escolarización establece que los centros deberán publicar el 14 de mayo las resoluciones de admisión.

En el curso actual 2025/2026 se resolvieron por sorteo 464 situaciones, frente a las 1.648 del curso 2018/19, es decir, se ha reducido en un 72%, por lo que el procedimiento es más garantista e indica una mejora en la libre elección de centro por parte de las familias andaluzas.