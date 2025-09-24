LA COORDINADORA ECOLOGISTA ALMERIENSE CONTRARIA A LA CONSTRUCCIÓN DE MÁS INVERNADEROS

Por desgracia, la sequía vuelve a ser, una vez más, noticia en la provincia de Almería. No nos enteramos de nuestras posibilidades y de nuestros límites. Y seguimos poniendo más y más nuevos invernaderos y cultivos de regadío. “Pan para hoy y hambre para mañana”.

Así, la Coordinadora Ecologista Almeriense ha alegado ante la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul en Almería contra la construcción de 75.057 m² de nuevos invernaderos en el Paraje Los Matías, (Término Municipal de Níjar). También ha presentado alegaciones contra la plantación de 14 Ha. de olivos en régimen intensivo de regadío, donde antes siempre ha habido cultivos tradicionales de secano en los parajes El Cantú y Palomino”, (T. M. de Tíjola).

En lo referente a Níjar, el proyecto lo ha presentado la SAT EUROSOL. Según el Plan Hidrológico de la Demarcación de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, esta masa se encuentra declarada en riesgo de no alcanzar el buen estado en ciclos de planificaciones anteriores y sometidas a control preventivo. En concreto, fue declarada provisionalmente sobreexplotada en 1986. Así mismo, en el Plan Hidrológico de Cuenca del Sur la unidad hidrogeológica Campo de Níjar se identificaba con problemas graves de sobreexplotación . Y además consta Acuerdo de Resolución sobre Declaración provisional de sobreexplotación de los acuíferos de la zona de Níjar (Almería), publicada en B.O.P. Número 090 de 15 de mayo de 2006. Hay que tener en cuenta, también, que según el Plan Hidrológico vigente en la actualidad, e l incremento continuo de los bombeos en las últimas décadas, fundamentalmente para riego, ha dado lugar a una situación de absoluta insostenibilidad, llegándose a alcanzar índices de explotación del orden de 2,76 (esto es, 2,76 veces superior a su capacidad natural de regeneración).

En lo referente a Tíjola, el proyecto es de la empresa, SAT OLISUR. Esta empresa ha realizado un desmonte sobre terreno forestal sin autorización, infracción tipificada como muy grave en la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. Estos hechos han sido constatados por la Autoridad Competente. Según el Plan Hidrológico, la masa de agua sobre la que se quiere realizar la extracción para la puesta en marcha en régimen intensivo de estos regadíos está catalogada como sobreexplotada en el Seguimiento y Revisión del Plan Hidrológico de la Cuenca Sur (2001) debido a la importante presión extractiva ligada a la agricultura, diagnóstico que se ha concretado posteriormente. Existe conexión hidráulica entre el río Almanzora y el acuífero. El drenaje de esta masa de agua subterránea condiciona en gran medida los caudales fluyentes por el río Almanzora en su recorrido sobre la masa de agua. Asimismo, en el Plan Hidrológico se señala el grave deterioro de la calidad del agua. El estado cuantitativo y cualitativo como MAL ESTADO. También se señala como Impacto Identificado el descenso piezométrico por extracción.

Todo esto nos lleva a problemas graves de sobreexplotación de los acuíferos. Sumando la situación extrema de sequía que ya se ha hecho crónica.

Es por todo ello que la Coordinadora Ecologista Almeriense ha solicitado a Medio Ambiente que se considere la situación de SOBREEXPLOTACIÓN y no se autoricen estos proyectos por el grave riesgo que supone por su gran incidencia negativa por agudizar el grave problema hídrico. Señalar también que de realizarse un aumento de zonas regables en la provincia de Almería se ponen en peligro las ya existentes.