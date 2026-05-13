Cuatro centros de trabajo de Correos en Andalucía participan en la “Semana de la Administración Abierta 2026”

· Correos participará con diversas actividades para dar a conocer su funcionamiento como empresa pública encargada de la prestación del Servicio Postal Universal y de los Servicios de Interés Económico General (SIEG)

· En Andalucía, las personas interesadas podrán visitar y conocer el funcionamiento de la oficina principal de Correos de Sevilla y de los Centros de Tratamiento Automatizado de Sevilla, Granada y Málaga, previa inscripción a través de correos.com

· La Semana de la Administración Abierta se celebrará en España del 18 al 24 de mayo de 2026, con el objetivo de acercar las administraciones públicas a la ciudadanía

Cuatro centros de trabajo de Correos en Andalucía participan en la celebración de la “Semana de la Administración Abierta 2026”. En el marco de esta iniciativa, la compañía da a conocer su funcionamiento como empresa pública encargada de la prestación del Servicio Postal Universal y de los Servicios de Interés Económico General (SIEG).

La “Semana de la Administración Abierta”, iniciativa impulsada a nivel mundial por la Alianza para el Gobierno Abierto (Open Gov Week), se celebrará en toda España del 18 al 24 de mayo. Su objetivo principal es acercar las Administraciones Públicas a la ciudadanía, basándose en los principios del Gobierno Abierto: transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, integridad pública y colaboración.

Correos participa con diversas actividades en las que abrirá sus puertas a los ciudadanos y ciudadanas para que puedan conocer el funcionamiento de algunas de sus oficinas principales y sus centros logísticos. Las personas interesadas tendrán la posibilidad de visitar, el próximo miércoles 20 de mayo, 18 de las oficinas principales de Correos, algunas de ellas ubicadas en edificios históricos de las capitales de las Comunidades Autónomas, como el de Sevilla en la Avenida de la Constitución 32.

Durante la visita guiada a las oficinas principales de Correos, podrán conocer no solo los productos y servicios tradicionales de la compañía, sino los nuevos productos que se pueden adquirir en ellas.

También podrán conocer todos los servicios de interés general que se prestan en las oficinas como el pago de recibos; realizar diferentes gestiones de la Dirección General de Tráfico, como comprar el distintivo medioambiental para vehículos; realizar operaciones bancarias básicas, como ingresos y retiradas de dinero para aquellos clientes de los bancos adheridos a Correos Cash; el servicio de Oficina de Registro Virtual de Entidades; y la comercialización de productos solidarios de diferentes ONG, entre otros.

Además, podrán conocer alguno de los 16 Centros de Tratamiento Automatizado, que son el corazón de la logística de la compañía.En concreto, el día 21 de mayo será posible visitar los tres ubicados en Andalucía: Granada (Avda. de Pulianas 66), Málaga (C/ Cesar Vallejo 31) y Sevilla (Avda. S. José de Palmete, 7).

En los Centros de Tratamiento Automatizado (CTA), los y las participantes podrán conocer las labores que se realizan en estas instalaciones de la compañía postal. Entre otros, se les mostrarán los distintos procesos que se llevan a cabo como son la clasificación y tratamiento de los envíos, que posteriormente se reparten a sus destinatarios.

En estos grandes centros se movilizan los envíos que se recogen a través de los buzones amarillos que se ubican en las calles de las ciudades y los municipios de todo el territorio, al igual que los admitidos a través de la red de oficinas de Correos. Asimismo, les explicarán cómo se organizan las diferentes rutas en la plataforma logística para distribuir dichos envíos a sus correspondientes destinos.

Todas las actividades van dirigidas a la ciudadanía en general, alumnado de centros escolares, jóvenes, ya sean estudiantes o trabajadores, consumidores, usuarios y profesionales, en general.

Las personas interesadas pueden inscribirse a través de correos.com. El aforo está limitado a 25 personas por grupo en cada una de las oficinas y centros logísticos, que se completará por orden de recepción de solicitudes.

Correos anima a todos los ciudadanos y ciudadanas a participar en esta iniciativa impulsada por la Dirección General de Gobernanza Pública, con la colaboración del Foro de Gobierno Abierto, que supone una excelente oportunidad para conocer en profundidad el funcionamiento y la actividad de las Administraciones Públicas de nuestro país y, en concreto, de la compañía pública postal y de paquetería en toda España.