La divertida historia inclusiva de Javier Fesser continúa en el teatro con ‘Campeones 2’, dirigida y protagonizada por El Langui

La obra se podrá disfrutar en el Auditorio Municipal Maestro Padilla el próximo sábado, 25 de abril, a las 20.00 horas

Las andanzas de ‘Campeones’ continúa viva en el teatro y el Auditorio Municipal Maestro Padilla recibirá a ‘Campeones 2. Si Lorca levantara la cabeza’ el próximo sábado, 25 de abril, a las 20.00 horas. Una obra dirigida y protagonizada por Juan Manuel Montilla ‘El Langui’ y que cuenta con muchos de los actores y actrices que dieron vida a las dos películas de Javier Fesser, ‘Campeones’ y ‘Campeonex’ en 2018 y 2023. El elenco se completa con Alberto Nieto, Emilio Gaviria, Luis Mottola, Claudia Fesser y Gloria Ramos.

Revolucionaron a lo grande la escena cinematográfica en 2018 con la primera película, ganando los premios Goya a mejor película, mejor actor revelación (Jesús Vidal) y mejor canción original (Coque Malla) pero, lo más importante, es que su mensaje de inclusión y normalización de la discapacidad multiplicó su alcance generando una gran repercusión social.

Así, con el aval a la coproducción del propio Javier Fesser y Luis Manso, con producción de Luis Sancho (FunFun Comedy) y guion de Pedro Lendínez, las historias de ‘Campeones’ dieron el salto al teatro y ahora con una segunda obra mucho más divertida y alocada.

La cita forma parte de la programación de primavera puesta en marcha por el Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería y cuenta con la producción local de Kuver Producciones. Las entradas se encuentran a la venta en la taquilla del Teatro Apolo y a través de la página web habitual del área https://almeriaculturaentradas.es/, con un precio de 25 euros.

La sinopsis es la siguiente: Claudia es una actriz exitosa que, pese a su carrera, siente que aún le falta el papel que la consagre definitivamente. Cuando un prestigioso director le ofrece protagonizar su última película interpretando a un personaje con discapacidad, decide prepararse de una forma poco convencional: retomar la relación con su prima Gloria, a la que abandonó años atrás.

Al reencontrarse con ella, Claudia se integra en su grupo de teatro, que está preparando una versión de ‘La Casa de Bernarda Alba’ y está formado por personas con discapacidad, comienza a fingir que también la tiene para comprender mejor el papel. Allí conoce a personajes que viven con autenticidad y pasión, lo que contrasta con su mundo superficial. Sin embargo, su engaño, su pasado sin resolver con Gloria y las presiones externas harán que todo se complique. A lo largo de este proceso, Claudia se verá obligada a replantearse sus prioridades y descubrir qué significa realmente el éxito y la honestidad.