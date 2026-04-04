El Ayuntamiento adapta el Recinto Ferial a la práctica deportiva, con 12 pistas para pickleball, fútbol-sala, baloncesto y balonmano

El concejal de Ciudad Activa, Antonio Casimiro, afirma que “el objetivo es que las familias puedan venir todo el año a hacer deporte”

El Ayuntamiento de Almería sigue creando espacios abiertos donde hacer ejercicio físico. Si el pasado 21 de marzo se abrieron tres centros escolares para el ocio y deporte de los vecinos los fines de semana, ahora es el Recinto Ferial, que ha sido adaptado para la práctica deportiva a lo largo del año.

En concreto, se han creado dos canchas para el fútbol-sala y balonmano, otras dos para el baloncesto, y se han repintado las ocho pistas de pickeball. En total doce instalaciones de uso libre para que los almerienses puedan acudir desde las 7:00 de la mañana y hasta las 23:00 horas a jugar y hacer deporte en familia o con los amigos.

El concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, Antonio Casimiro, afirma que “el Recinto Ferial estaba infrautilizado durante once meses y ahora lo recuperamos para la práctica del deporte. Estamos encantados de que puedan ser usados por las familias, con dos pistas para fútbol-sala o balonmano, dos canchas de baloncesto, y hemos repintado las pistas de pickleball. Además, hay unos módulos de almacenamiento y en el futuro instalaremos aseos. Almería tiene unas condiciones ideales para el deporte al aire libre y desde el Área de Ciudad Activa trabajamos para crear espacios que motiven a los almerienses a salir y hacer ejercicio físico”.

Antonio Casimiro destaca que “queremos hacer de Almería una ciudad donde la actividad física, el ocio saludable y el uso compartido del espacio público formen parte del día a día de nuestros vecinos. No hablamos solo de instalaciones deportivas, sino de generar oportunidades reales para que cualquier persona, independientemente de su edad o su barrio, pueda moverse, encontrarse y convivir. Y que los espacios abiertos se conviertan en la cancha donde practicar la actividad física. Pues además del deporte, se fomenta la convivencia”.

En concreto, en el Recinto Ferial se han instalado cuatro porterías, pintado las dos canchas y acondicionado el espacio para la práctica del fútbol-sala y balonmano. Lo mismo se ha hecho con el baloncesto, con cuatro canastas y todo lo necesario para jugar al basket. Por último, se han repintado las pistas de pickleball (deporte de raqueta de rápido crecimiento que combina elementos del tenis, bádminton y tenis de mesa). Las instalaciones se encuentran en la cara norte del Recinto Ferial, frente al parking del Estadio de los Juegos Mediterráneos-UD Almería.