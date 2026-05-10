Almería se entrega al Siglo de Oro en un fin de semana de teatro, música y emoción escénica

Las XLII Jornadas llenan el Apolo y las calles de la ciudad con poesía, memoria y homenaje a los cómicos de la legua, antes del cierre musical de esta tarde con la OCAL y ‘Imperio Barroco’

Almería ha respirado teatro clásico durante todo el fin de semana gracias a las XLII Jornadas de Teatro del Siglo de Oro, consolidando una vez más una de las grandes citas culturales del año, dentro de la programación del Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería. El público ha respondido con entusiasmo a una programación que ha conjugado poesía, música, memoria escénica y teatro de calle, llevando el espíritu del Siglo de Oro tanto al escenario del Teatro Apolo como al corazón urbano de la ciudad.

El concejal de Cultura, Diego Cruz, se congratula de que “el legado de las jornadas, iniciadas hace más de cuatro décadas por la Asociación del mismo nombre y por Antonio Serrano, siga muy vivo y podamos celebrarlo cada año con un ramillete de obras de teatro y actividades de calle de gran calidad. Gracias a la colaboración institucional, Diputación, Junta de Andalucía y Universidad, a la producción del Plan A, y todas las entidades que participan”.

La intensidad cultural arrancó el viernes, 8 de mayo, con el estreno nacional de ‘Ecos del Siglo de Oro’, una propuesta de Opera Concert que convirtió el Teatro Apolo en un espacio de diálogo entre palabra y música. El espectáculo, concebido como un recorrido libre y evocador por la literatura y la sensibilidad barroca, reunió sobre las tablas a Pepón Nieto y el barítono Luis Santana, acompañados de pianista.

La presencia de Pepón Nieto aportó cercanía, ritmo y una poderosa capacidad narrativa a la selección de textos y poemas, transitando con naturalidad entre la solemnidad y el humor propios de la literatura áurea. El actor sostuvo la propuesta desde una interpretación sobria y elegante, alejada de cualquier exceso, permitiendo que el peso de la palabra resonara con toda su vigencia contemporánea.

A su lado, Luis Santana desplegó un repertorio vocal de notable riqueza expresiva, ofreciendo una lectura lírica que reforzó la dimensión emocional del espectáculo. Su voz, cálida, precisa y llena de sensibilidad, aportó musicalidad a este espectáculo redondo.

La escenografía, rodeados de velas, contribuyó a que ‘Ecos del Siglo de Oro’ se convirtiera en una experiencia inmersiva donde poesía, música y escena se entrelazaban sin rigidez académica, acercando el legado clásico al público desde la emoción y la belleza.

La lluvia no impidió el sábado por la mañana que las Jornadas salieran al encuentro de los almerienses con la representación de calle ‘Dulcineas’, a cargo de La Pera Teatro y Páramo Teatro, que celebró una de las dos sesiones calle Francisco Villaespesa, delante del Teatro Cervantes. La propuesta transformó el espacio urbano en escenario abierto para una pieza participativa, visual y festiva, en la que el universo cervantino sirvió como punto de partida para reflexionar sobre la identidad femenina y los imaginarios clásicos.

El teatro de calle volvió a demostrar su capacidad para acercar la cultura a todos los públicos, rompiendo barreras entre escena y espectador y generando una experiencia compartida en pleno centro de la ciudad. Niños y mayores se sumaron espontáneamente a una representación y disfrutaron del humor cervantino.

Por la tarde, el Teatro Apolo acogió la última representación escénica de esta edición con ‘Los últimos cómicos’, de Pata Teatro, una obra que rindió homenaje a los cómicos de la legua y a la esencia popular del teatro barroco. La compañía ofreció una propuesta de tono agridulce, profundamente humana, que combinó humor, nostalgia y amor por el oficio teatral

Con versos de autores del Siglo de Oro como hilo conductor, la obra reconstruyó el universo de aquellos intérpretes ambulantes que recorrían caminos y plazas llevando el teatro al pueblo. La función destacó por su dinamismo escénico, el cuidado trabajo actoral y una puesta en escena que apostó por la sencillez expresiva para poner el foco en la interpretación y en el valor del texto.

Tras un intenso fin de semana de actividad escénica, las XLII Jornadas de Teatro del Siglo de Oro pondrán esta tarde el acento en la música con el concierto ‘Imperio Barroco’, que tendrá lugar a las 19.00 horas en el Auditorio Municipal Maestro Padilla. La Orquesta Ciudad de Almería, bajo la dirección de Michael Thomas y con la colaboración del Real Conservatorio Profesional de Música Julián Arcas, ofrecerá un programa dedicado al esplendor del barroco europeo con obras de Georg Friedrich Händel. Será a partir de las 19:00 horas.

Será el broche musical a unas jornadas que comenzaron el 1 de mayo y en el que Almería ha vuelto a confirmar su estrecha vinculación con el legado cultural del Siglo de Oro, convirtiendo el teatro, la música y la palabra en protagonistas de la vida cultural de la ciudad.