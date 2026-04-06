La EMA 1-1-2 coordina casi 2.000 incidencias en Almería durante la Semana Santa

Las asistencias sanitarias y las incidencias relacionadas con la seguridad ciudadana han sido las tipologías más gestionadas

La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA-112) ha gestionado un total de 1.997 incidencias en Almería durante el periodo de Semana Santa, comprendido entre las 15:00 horas del día 27 de marzo (Viernes de Dolores) hasta las 00.00 horas de hoy (Lunes de Pascua).

Este volumen representa un ligero incremento del 3,4 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se atendieron 1.931 emergencias en la provincia almeriense. Las asistencias sanitarias (896) y las actuaciones relacionadas con la seguridad ciudadana (398), han constituido los principales motivos de activación del servicio.

Asimismo, se han atendido incidencias de tráfico (183), accidentes de circulación (129), situaciones vinculadas al bienestar animal (106) e incendios (98). En menor medida se han coordinado también anomalías en servicios básicos (45), solicitudes de servicios sociales (15) y rescates y salvamentos (12), entre otras cuestiones. El Sábado de Pasión se configura como la jornada de mayor demanda del servicio en Almería con un total de 242 incidencias atendidas, seguida del día de ayer, Domingo de Resurrección, con 237. Cifras muy similares se alcanzaron también el Sábado Santo (224), Viernes Santo y Miércoles Santo (210, respectivamente) y el Domingo de Ramos (207). Las emergencias coordinadas en Almería suponen el 8,34 por ciento de las que se han gestionado en toda Andalucía y que ascienden a un total de 23.924.

Desde el punto de vista territorial, Almería se sitúa en quinto lugar, precedida por Sevilla donde se ha coordinado el mayor volumen de emergencias (5.745), Málaga (5.209), Cádiz (3.100) y Granada (2.955). Por detrás de Almería están Córdoba (1.791), Jaén (1.579) y Huelva (1.548). En cuanto a las capitales de provincia, la ciudad de Almería ocupa también el quinto lugar con un total de 496 avisos atendidos. La ciudad de Sevilla es de nuevo la que ha coordinado un mayor número de requerimientos, con 2.670 emergencias, seguida por la de Málaga, con 1.862 emergencias, la de Granada (900) y la de Córdoba (877). Por detrás están Huelva (473), Jaén (306) y Cádiz (281).

Por franja horaria, el momento de más actividad en las salas del 1-1-2 ha sido la comprendida entre las 20:00 y las 21:00 horas del sábado 4 de abril, cuando se llegaron a coordinar hasta 174 incidentes en una hora, seguida del Domingo de Ramos entre las 19:00 y las 20:00 horas con una media de 170 avisos.

La ciudadanía puede recurrir al teléfono único ante una emergencia en materia sanitaria, de extinción de incendios y salvamento, seguridad ciudadana y protección civil. Con una sola llamada a este número gratuito y fácil de recordar vigente en todo el territorio europeo, se puede acceder a las ayudas necesarias ante cualquier situación de urgencia y emergencia las 24 horas del día los 365 días del año.

Se trata de un servicio de atención multilingüe que ofrece atención a los usuarios en inglés, francés, alemán, árabe y ucraniano, además de en español. De esta forma, garantiza la cobertura de todas las situaciones de emergencia que se produzcan en Andalucía independientemente de la procedencia o idioma de la persona que solicite la asistencia.