La exposición de Rafael Trobat supera las 2.300 visitas y cierra el mejor mes de julio del Centro Andaluz de la Fotografía (CAF) en cinco años

Para la temporada estival se han programado visitas guiadas y el taller para público infantil ‘Entre fotografía e hilos: Nicaragua a color’

‘Aquí, junto al agua’, de Rafael Trobat que actualmente se expone en el Centro Andaluz de la Fotografía (CAF) en Almería, de la Consejería de Cultura y Deporte, gestionado por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, ha recibido un total de 2.384 visitas en el ecuador de su estancia, cerrando así el mejor mes de julio desde 2020. Esta producción del CAF, abierta al público hasta el próximo 28 de septiembre, ofrece en las salas Imagina y AFAL una mirada documental en blanco y negro a las señas de identidad de Nicaragua.

Además, se han programado diversas actividades gratuitas en torno a a esta muestra como visitas guiadas para todos los públicos, que se celebrarán en el mes de agosto, serán el jueves 14, a las 20.00 horas; y el sábado 16, a las 12.00 horas. Las personas interesadas pueden registrarse en la recepción del CAF, por orden de llegada, con al menos 15 minutos de antelación al inicio de la visita.

Por otro lado, el programa contempla la visita-taller ‘Entre fotografía e hilos: Nicaragua a color’, destinada al público infantil (de 7 a 13 años). Acompañados por sus familias, los niños y niñas que quieran participar, podrán disfrutar de una experiencia creativa para reinterpretar las fotografías de Rafael Trobat junto a hilos de vivos colores propios de la cultura nicaragüense. La actividad tendrá lugar en el mes de septiembre los sábados 6 y 20, a las 11:30 horas. La inscripción deberá realizarse a través del formulario online disponible en el siguiente enlace:

http://encuestas.juntadeandalucia.es/index.php/548482?lang=es

«En el Centro Andaluz de la Fotografía planteamos una oferta de mediación continua abierta tanto al público familiar o individual como a cuantas asociaciones o colectivos se interesen, más las actividades de reflexión o divulgativas en torno a nuestras exposiciones que protagonizan escritores, teóricos o agentes sociales de la ciudad», indica el director del CAF, Juan María Rodríguez.

El Centro Andaluz de la Fotografía (CAF), de la Consejería de Cultura y Deporte, ha recuperado en su sede de Almería esta muestra de 81 fotografías 16 años después de la primera vez que se expuso en público. ‘Aquí, junto al agua’, del cordobés Rafael Trobat, es un proyecto fotográfico desarrollado en un momento clave de la historia del país centroamericano: el fin de la Revolución Popular Sandinista y el comienzo de una etapa de transición, que el autor utiliza como telón de fondo para realizar un retrato de la sociedad nicaragüense.