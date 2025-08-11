Globomatik, mayorista tecnológico de referencia en España, ha añadido a su catálogo la marca Vertagear

VERTAGEAR ATERRIZA EN EL CATÁLOGO DE GLOBOMATIK



Ergonomía avanzada para gaming y home office con la nueva serie 800 de sillas Vertagear.

Con esta nueva alianza, Globomatik refuerza su oferta de sillas premium, orientada tanto al mercado gaming como a profesionales que buscan un alto rendimiento y confort durante largas jornadas de trabajo.

Vertagear, marca internacionalmente reconocida por su enfoque en la salud postural y la innovación técnica, aterriza en el mercado español con el lanzamiento de su Serie 800, una gama de sillas que redefine el estándar de ergonomía y funcionalidad.

La Serie 800 se ha desarrollado específicamente para resolver los problemas más habituales del uso intensivo de sillas: dolor lumbar, mala postura, entumecimiento de piernas y fatiga muscular. Para ello, integra dos tecnologías exclusivas:

ContourMax™ Lumbar: sistema de soporte lumbar dinámico compuesto por espuma viscoelástica y cuatro módulos flexibles con 64 ramas de elastómero termoplástico. Este diseño permite una adaptación activa a los movimientos del usuario, fomentando una postura saludable y reduciendo la tensión en la zona dorsal.

VertaAir™ Seat: asiento ergonómico que incorpora ocho pilares de aire y túneles de ventilación de cuatro vías. Su diseño favorece la distribución equilibrada de la presión corporal, mejora la circulación y evita el sobrecalentamiento, lo que lo convierte en una solución ideal para sesiones prolongadas de uso.

Además, la Serie 800 incorpora el tejido técnico HygennX, fabricado con fibras tratadas con partículas de café y iones de plata, que proporciona una barrera higiénica contra bacterias y malos olores. El sistema de montaje Slide-In™, también patentado por la marca, permite ensamblar la silla de forma rápida y sencilla por una sola persona, sin necesidad de herramientas especializadas.

Jordi Tarrés, Product Manager en Globomatik, señala:

“La incorporación de Vertagear a nuestro catálogo nos permite ampliar nuestras soluciones premium para los entornos de trabajo y gaming más exigentes. La Serie 800 destaca no solo por su diseño avanzado, sino por su enfoque integral en la salud postural del usuario, lo que la convierte en una propuesta diferenciadora dentro del mercado.”

Por su parte, Martín Llanos, International Sales Manager de Vertagear, afirma:

“Estamos encantados de comenzar esta colaboración con Globomatik. Nuestra misión siempre ha sido elevar la experiencia del usuario a través de la tecnología y el diseño ergonómico, y creemos que, junto a Globomatik, podremos posicionar la Serie 800 como una referencia de calidad e innovación en España.”