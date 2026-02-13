La Facultad de Educación revalida su trono deportivo universitario en el Trofeo Rector

El Paraninfo de la UAL acoge el evento UALDEPORTES Life 2024/2025, el gran colofón de la temporada deportiva universitaria. La Facultad de Educación se proclama campeona del Trofeo Rector en una gala que innovó con un formato al más puro estilo Eurovisión

El Paraninfo de la Universidad de Almería acogió este jueves el evento UALDEPORTES Life 2025, el acto de clausura y proclamación oficial del podio final del Trofeo Rector 2024/25. En una jornada definida como la gran fiesta del deporte universitario, la comunidad educativa se ha volcado para reconocer el esfuerzo de sus facultades en la principal competición interna de la institución.

Un evento vivido con intensa emoción, y que ha contado con la asistencia del rector, José J. Céspedes, así como buena parte de los decanos de las distintas facultades de la UAL. “Es un fin de fiesta que se ha retrasado bastante, pero bueno, hay un dicho que dice que ‘lo prometido es deuda’, en este caso vamos a adaptarlo a ‘lo conseguido es deuda’. Porque los deportistas consiguieron su medalla en la competición del curso 24-25 y que, por diferentes circunstancias, pues no hemos podido reconocerles el mérito y darle su merecido reconocimiento, hoy por fin la reciben”, explicaba Pedro Núñez, director de UAL Deportes.

También destacó el acierto de la apuesta hace dos años por dejar solo el Trofeo Rector como única competición. “Estamos muy contentos porque estamos consiguiendo esa identidad. Hace tres años teníamos una doble competición: Gran Premio y Trofeo Rector. Decidimos, por calendario y por diferentes motivos, apostar 100% por nuestra competición y la verdad es que estamos contentos de la evolución y de que estamos consiguiendo que esa identidad de la competición interna de la universidad sea el Trofeo Rector”.

Además, señaló la importancia de que el paso de los estudiantes por el campus esté ligado no sólo a los estudios, sino también al deporte. “En UAL Deportes siempre estamos deseando que haya máxima participación en todo lo que organizamos. Estoy deseando que el evento de hoy sirva para que se motiven a hacer ejercicio aquí en el campus. Porque al final todos estos actos son fundamentales y nos sirven para incentivar a la gente para que su estancia en la universidad sea también una estancia saludable y a través del ejercicio físico”.

Como ha venido ocurriendo en las últimas ediciones, la Facultad de Educación ha demostrado su hegemonía deportiva al alzarse nuevamente con el título de campeona absoluta. El evento ha destacado por un formato innovador y dinámico denominado RECTORvisión. Esta propuesta, que emulaba el sistema de votación de Eurovisión, permitió dar a conocer los puntos de cada Facultad de forma emocionante, manteniendo la tensión hasta el último momento.

A diferencia de años anteriores, donde el acto contaba con una presencia más institucional de entidades externas, este año la UAL ha apostado por potenciar su marca interna y centrar el foco en su propio estudiantado. La gala estuvo marcada por la participación activa del alumnado del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, quienes propusieron retos y juegos al público, y por las vibrantes actuaciones del grupo UAL Baila.

Los grandes triunfadores de la temporada

Tras la intensa votación en el Paraninfo, el protagonismo se desplazó al hall del edificio, donde los distintos equipos y deportistas celebraron sus éxitos en un podio improvisado. En el palmarés por disciplinas, la Facultad de Educación consolidó su victoria general con triunfos en todas las competiciones por equipos: fútbol 7, fútbol sala y voleibol.

El éxito de esta edición se ha cimentado en el talento individual y colectivo de los deportistas que han liderado el medallero. En las disciplinas individuales y de pareja, los grandes triunfadores fueron Savins Puertas (ESI) en Ajedrez; Ángel Fernández (Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales) en Bádminton mixto; Gloria Díaz (Ciencias Experimentales) en Pádel femenino; Hugo Martos (Educación) en Pádel Masculino; José Cabrera (ESI) en Tenis; Julia Vidal (Educación) en Tenis de mesa mixto; Antonio Jesús Casimiro (Psicología) y Alejandro López (Ciencias de la Salud) en vóley playa masculino y Aida Peregrina y Paula Ruiz, ambas de Ciencias de la Salud, en vóley playa femenino.

Este cierre de competición no solo ha servido para premiar la excelencia deportiva, sino que se ha convertido en un momento memorable para reforzar el sentimiento de pertenencia a la Universidad de Almería.