Seis investigadoras de la UAL comparten un ‘Café con Ciencia’ con alumnado preuniversitario por el 11F

Las unidades de Igualdad y de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de Almería incluyen una charla en el campus con estudiantes del IES Sabinar entre las actividades con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia

La norma general está siendo salir a los municipios y llevar la experiencia de las científicas de la Universidad de Almería a un buen número de centros repartidos por la provincia. Sin embargo, también se ha organizado una actividad dentro del campus, en el que trabajan día a día estas mujeres. Se le ha dado el formato de ‘Café con Ciencia’, muy consolidado a lo largo de los años como una exitosa fórmula de divulgación científica. Está enmarcado, por lo tanto, en las acciones con motivo del 11-F, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que han organizado la Unidad de Igualdad, del Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social, y la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación, del Vicerrectorado de Política Científica, con la Fundación Descubre, la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología – FECYT.

El protagonismo ha correspondido al alumnado del IES Sabinar, de Roquetas de Mar, recibido por Inmaculada López, directora de la Unidad de Igualdad junto a las seis científicas participantes. Dos por cada mesa, Tania Mazzuca y María José Ibáñez han dado una idea de cómo se aplican los avances científicos con ‘Del laboratorio al mundo: ciencia sostenible en acción’. Su rama es la de Ingeniería Química. En cuanto a Nuria Novas y Hermelinda Carreño, desde el ámbito de la Tecnología Electrónica, han impartido la charla tituladas ‘El legado de las mujeres en la ciencia’. Por último, en el marco general de las Ciencias, Josefa Clemente y María Dolores Ureña han motivado a las chicas y los chicos con ‘Aprende, piensa, inventa y diviértete’.

Inmaculada López ha recordado la dinámica de la actividad: “A través de un desayuno informal, a través de tres mesas temáticas, seis científicas de nuestra universidad entran en contacto con los estudiantes, y a través de este ambiente distendido cuentan toda su experiencia, sus conocimientos, estableciendo un diálogo con los estudiantes, de manera que se enriquezcan de todo lo que les están aportando”. Ha agradecido la colaboración de la Fundación Descubre y la financiación de la Consejería y de la FECYT, así como también la predisposición de las científicas de la UAL a participar en el 11-F: “Nuestra científicas e investigadoras son excelentes, además, desde la generosidad y desde el entusiasmo siempre se prestan a cualquier tipo de actividad para fomentar las vocaciones científicas, especialmente entre las alumnas, y ser referentes femeninos actuales de la talla de todas nuestras científicas”.

En total son 126 las que se están desplazando a los municipios para impactar directamente en el alumnado de “cerca de un centenar de centros”. Es la actividad ‘Una científica visita tu centro’, en la que participan también las seis mujeres del ‘Café con Ciencia’ de este viernes: “Se han prestado con muchas ganas de colaborar”. En nombre de todas ha hablado Josefa María Clemente Jiménez, profesora de la UAL en el Área de Bioquímica y Biología Molecular, del Departamento de Química y Física: “A mí me parece que somos un servicio público, que estamos aquí para que los estudiantes vean y entiendan que la ciencia está para nosotros, que estamos desarrollándola, pero sobre todo para ellos, porque son el futuro real”. La misión es clara, “captar y que participen en la ciencia”, por lo que “me parece esencial este tipo de actividades”, ha sostenido.

Su experiencia la invita al optimismo: “Yo doy clase en las titulaciones de Biotecnología, Medicina y Química, y es verdad que ya no hay tanta desigualdad en cuanto a mujeres y hombres, llegan en igualdad e incluso en algunos cursos hay más chicas que chicos, o sea, que creo que estamos haciendo bien el trabajo”. En otras ramas toca seguir trabajando, “claro, ahora mismo en Ingeniería y en Informática sí que parece que todavía no hemos llegado a esa igualdad, así que creo que estas actividades sirven para seguir fomentando el acceso de las chicas a las carreras de ciencias”. La confirmación de la necesidad la ha dado Gumersindo Horta, que es orientador del IES Sabinar: “Hace falta dar referentes de mujeres científicas”.

Según su trabajo diario en el centro, “la mayor parte de las chicas coge muchísimas veces las materias de biología, las materias de química, no tanto física, no tanto tecnología, no tanto inteligencia artificial, ciberseguridad, digitalización…, pero cada vez más sí que se están animando”. Por ello, “sí necesitamos que vean qué opciones laborales y de desarrollo profesional y científico tienen este tipo de carreras, que son muy técnicas y que tradicionalmente se ha pensado que son los hombres los que están mejor dotados para ellas, pero, en realidad, las chicas sacan mejores notas”. Así, ha valorado como “fundamental” el “mantener una colaboración entre la UAL y los institutos, porque, de hecho, las vocaciones científicas se despiertan muchas veces con este tipo de actividades, cuando se visita la universitaria, cuando se hacen prácticas en un laboratorio a este nivel, así es que estamos súper encantados y nos gustaría que se repitiera con mucha frecuencia”.

‘Café con Ciencia es’ una iniciativa organizada por la Fundación Descubre, en colaboración con las principales entidades de investigación y divulgación de Andalucía. Cuenta con la financiación de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación y de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología – FECYT.