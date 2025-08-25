Jornadas de puertas abiertas del Club Baloncesto La Mojonera  de cara a la temporada 2025-2026 de los equipos federados.

El club Baloncesto La Mojonera ya ha comenzado los entrenamientos de los equipos federados de cara al comienzo de temporada 2025-2026. El club contará con equipos en todas las categorías federadas: preminibasket, minibasket, infantil, cadete y junior. Esperando el club tener dos equipos en algunas categorías como en temporadas anteriores.

Los equipos se encuentran en fase de confección por lo que desde el club se anima a todo jugador/a que quiera probar y ver si le gusta lo puede hacer sin compromiso ninguno, existen diferentes horarios y días para que aquel que lo desee pueda practicar baloncesto los cuales se pueden consultar en la página web del club www.cblamojonera.com o en las redes sociales del club.

El CB La Mojonera cuenta con más de 200 jugadores federados dirigidos por unos excelentes entrenadores los cuales tienen una amplia experiencia formativa y pedagógica siendo muchos de ellos seleccionadores nacionales provinciales, maestros/as, etc., para los cuales lo más importante es que los jugadores/as aprendan valores como compromiso, esfuerzo, implicación, respeto, independientemente del resultado.

Además de los equipos federados el club sigue apostando por la formación integral y deportiva de todos/as los niños del municipio desarrollándose con gran aceptación los módulos de baby-basket (3, 4 y 5años), peque-basket (6 y 7 años) que también participaran en competiciones deportivas pero con un carácter lúdico y formativo.

Para el club este inicio de temporada se realiza con la máxima ilusión y se espera repetir o aumentar los éxitos de las temporadas anteriorescon la participación de muchos equipos en campeonatos de Andalucía mostrando un gran nivel.

Cabe destacar la participación de los dos equipos sénior del club tanto de categoría masculina como femenina que participarán en primera nacional, representando al municipio y la provincia por toda la comunidad andaluza.

Agradecer el apoyo de las familias que depositan la confianza en los entrenadores/as del club para formar a sus hijos/as como deportistas y personas, a las empresas colaboradoras del club y al Excmo. Ayuntamiento de La Mojonera por su apoyo y ayuda en todo momento.