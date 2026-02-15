La final del Carnaval hace vibrar ocho horas al Auditorio con el ingenio y el sentimiento de nueve agrupaciones

‘Los Colegas del Barrio’ en chirigotas, ‘Los Rebeldes’ en comparsas y ‘El Cuarteto del Jose’ en parodias se llevan los tres primeros premios

Los barrios de Pescadería y La Chanca fueron los grandes triunfadores en la final del concurso de agrupaciones del Carnaval de Almería 2026, haciendo triplete de primeros premios en las categorías de chirigotas, comparsas y parodias. El Auditorio Municipal Maestro Padilla vivió anoche una última ronda llena de ingenio, sentimientos, mensajes cruzados y, ante todo, mucha emoción y compadreo entre formaciones en un certamen organizado por la Federación Municipal de Carnaval de Almería (FEMACA), con la colaboración del Área de Cultura y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería.

‘Los Colegas del Barrio’ fue el grupo que se llevó el primer puesto en la categoría de chirigotas con su tipo de carroza del orgullo LGTBI. La segunda plaza fue para ‘Los Ahumaos’, la propuesta de los siempre necesarios Taratachín de Roquetas de Mar. El tercer puesto se lo llevó la ‘Agrupación Musical del Redoble Perpetuo’ del grupo de Serón, que disfrutó a lo grande el haberse colado por fin en la gran final después de varios años rozándolo. El cuarto puesto recayó en ‘Los Dalí de más pa allá de Suflí’, siempre con letras muy apegadas a la actualidad local como ya demostraran con el primer premio del año pasado, en el que fueron como ‘Casa Puga’.

En comparsas, como el año pasado, el primer premio fue para el grupo de la nueva cantera ‘Los Rebeldes’, si bien este año sí tenían la competencia dura del siempre preciso grupo de Nueva Era 2008, en esta edición como ‘El Nacimiento de la Tragedia’. Excelente nivel el mostrado por la comparsa de Loja, ‘La Partida’. El grupo de mujeres se llevó además el accésit a mejor estribillo. El palmarés lo completó la comparsa, también de Loja, ‘Los Coloraos’.

En la categoría de parodias solo había una en liza, ‘El Cuarteto del Jose: Sé lo que hicisteis el último verano’, a la que el jurado estimó como merecedora del primer puesto, dejando atrás aquellos años en los que se relegaba a un segundo o tercero. En el resto de accésits, tanto el de mejor repertorio como el de mejor piropo a Almería fueron para ‘El Nacimiento de la Tragedia’.

La Federación Municipal de Carnaval de Almería (FEMACA) repartió en total 24.000 euros en distintos premios dando paso a continuación y en los próximos días al denominado ‘Carnaval de calle’.

Tras tener que suspender ayer la cita con la fiesta infantil en el Mirador de la Rambla debido a las fuertes rachas de viento, los carnavaleros han tenido hoy un punto de encuentro con la fiesta gastronómica que ha contado con participación de agrupaciones y de numerosos almerienses que han compartido la alegría con ellas.

Del 20 al 22 de febrero, último fin de semana

El último fin de semana del Carnaval arrancará el viernes, 20 de febrero, con el pregón de José Luis Jaén. Como gran novedad y para evitar que la lluvia vuelva a condicionar la fiesta, para esos tres últimos días se instalará una carpa en el Mirador de la Rambla. A continuación, habrá actuaciones y un DJ animador para que la velada sea completa y divertida.

El sábado 21 será la Noche en Color con desfile y más diversión. Partirá desde el Anfiteatro, bajará hasta Plaza de las Velas y subirá hasta la carpa. Habrá batalla de papelillos, batucada, concursos y actuaciones de agrupaciones. El Carnaval 2026 cerrará el domingo 22 de febrero con el habitual Entierro de la Sardina. La quema será en el Parque de las Almadrabillas y la comitiva después irá de nuevo a la carpa del Mirador, donde habrá una ‘migá almeriense’ con platos de migas y una despedida por todo lo alto.