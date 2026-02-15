La alcaldesa arropa al Club de Fútbol Retamar-El Toyo en el torneo solidario con motivo del Día Internacional contra el Cáncer Infantil  

María del Mar Vázquez realiza el saque de honor en la categoría ‘Bebé’ en una jornada a beneficio de la Asociación Argar en la que han participado unos 250 deportistas

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha arropado este domingo al Club de Fútbol Retamar – El Toyo en el I Evento Solidario ‘Ellas y ellos contra el cáncer’, una iniciativa deportiva y benéfica que ha recaudado fondos en beneficio de la Asociación de Padres y Niños con Cáncer de Almería Argar con motivo del Día Internacional contra el Cáncer Infantil que se conmemora cada 15 de febrero.

Desde las diez de la mañana, unos 250 deportistas desde los 5 años de edad se han dado cita en el Complejo Municipal Deportivo El Toyo-Retamar, donde se han celebrado partidos de las categorías Bebés, Femenino-Alevín y Veteranas, con la participación de distintos clubes de la provincia como La Cañada y Benahadux.

Encuentros que no ha querido perderse la alcaldesa, que ha realizado el saque de honor en la categoría ‘Bebé’, y que ha estado acompañada por los concejales Juan José Segura y Ana Trigueros, del Equipo de Gobierno, la diputada provincial de Turismo y Patrimonio Histórico, María José Herrada, la presidenta de la Asociación Argar, Rosa María Onieva, y por miembros de la Junta Directiva del Club de Fútbol Retamar – El Toyo, entre los que se encontraban Manuel García y Sergio García.

El acceso al Complejo Deportivo se ha realizado mediante una entrada solidaria con un coste de 2 euros para adultos y 1 euro para niños. La recaudación íntegra irá destinada a apoyar la labor social y asistencial que desarrolla Argar con menores enfermos de cáncer y sus familias. Además del torneo, la jornada contará con diversas actividades paralelas. Los participantes disfrutarán de un desayuno saludable donado por Elena, miembro de la Asociación de Vecinos de Retamar.

Asimismo, el público asistente podrá participar en rifas solidarias con numerosos premios aportados por empresas e instituciones colaboradoras, entre los que destacan botas de fútbol, un jamón donado por la cooperativa agrícola ‘Campolevante’, tres camisetas de la UD Almería -una de ellas firmada- cedidas por la Diputación de Almería, espinilleras personalizadas y un balón donado por un jugador del propio club organizador.

“Quiero agradecer al Club de Fútbol Retamar-El Toyo tanto su invitación como la organización de este tipo de eventos solidarios, que llevan haciendo desde su creación hace tres años. Desde el Ayuntamiento de Almería somos conscientes que en nuestra ciudad hay una gran red de apoyo y ayuda hacia los demás y somos firmes defensores de la vida activa y saludable que promueven”, ha trasladado la alcaldesa, quien ha mandado un mensaje de “apoyo y esperanza” a las más de 600 familias que atiende Argar, asociación que “realiza una labor humana fundamental”.

Por su parte, la diputada de Turismo, María José Herrada, ha puesto en valor “el extraordinario trabajo que realiza la Asociación Argar y el compromiso constante de todas las personas y entidades que hacen posible este evento solidario”, destacando que iniciativas como ‘Ellas y ellos contra el cáncer’ son “un ejemplo de cómo la sociedad almeriense se une para apoyar, acompañar y dar esperanza a quienes más lo necesitan”.

Herrada ha subrayado que desde la Diputación de Almería “seguimos respaldando este tipo de encuentros, que combinan deporte, solidaridad y compromiso social, y que refuerzan los valores de empatía, cooperación y responsabilidad colectiva que definen a nuestra provincia”.

La presidenta de la Asociación Argar ha agradecido al club “la organización de este evento solidario tan bonito en este día tan especial para los pacientes”. “Es muy gratificante ver la implicación de la sociedad almeriense en una causa como es el cáncer infantil”, ha trasladado.

Por último, Manuel García, de la Junta Directiva del club de fútbol, ha explicado que el objetivo de esta jornada “es recaudar lo máximo posible”. “Somos un club prácticamente nuevo, muy joven, con tres años de vida, y desde nuestra creación siempre hemos organizado una jornada solidaria al año. En esta ocasión es la segunda que realizamos en esta temporada debido a la gran acogida y lo que queremos, además de promover un estilo de vida saludable, es transmitir a los jóvenes la importancia de ayudar siempre a los más desfavorecidos”, ha añadido.