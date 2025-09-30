La Guardia Civil de Almería desmantela una plantación de marihuana oculta en un paraje natural de La Sierra de los Filabres

En la operación ‘ABULA’ desarrollada por parte de la Guardia Civil de Almería, se han incautado 300 Kilogramos de cannabis, valorados en más de medio millón de euros

Cabe destacar, que las plantaciones se encontraban ocultas en una zona muy escarpada y de difícil acceso, además contando con fuerte medidas de seguridad, como una valla perimetral electrificada

Además, se ha saldado con la detención de tres personas, por un supuesto delito contra la salud pública y defraudación eléctrica

En el marco de la operación “ABULA”, la Guardia Civil de la Comandancia de Almería, ha desmantelado una sofisticada plantación de marihuana, en el paraje natural de la Sierra de los Filabres, perteneciente al término municipal de “Las Tres Villas” y otra en término municipal de Felix, saldándose con la detención tres personas, a quienes se les imputan delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico.

Esta actuación se encuentra enmarcada en la incesante labor que desarrolla la Guardia Civil, en la lucha contra el tráfico, cultivo o elaboración de sustancias estupefacientes, así como defraudación de fluido eléctrico en la provincia de Almería.

A raíz de las investigaciones y controles operativos sumados a la labor de análisis de información e inteligencia básica, el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga ( E.D.O.A), tiene conocimiento de la existencia de una plantación en el paraje natural de la Sierra de los Filabres.

La plantación se encontraba oculta en un paraje recóndito de orografía complicada y alejado de núcleos de población grandes de difícil acceso, contaba, con altas medidas de seguridad perimetrales tales como cámaras de videovigilancia y una valla perimetral electrificada que cubría la totalidad del terreno cultivado. Una vez centrada la actividad policial sobre el grupo delictivo, se descubrió un segundo cultivo en el término municipal de “Felix”, el cual contaba con similares medidas de seguridad.

La operación se desarrolló en dos fases de manera simultánea. Por un lado, se procedió a la entrada y registro en las tres viviendas y la detención de las tres personas, además se localiza una construcción subterránea, la cual estaba siendo acondicionada para una plantación indoor, encontrándose focos LED de gran potencia, sacos con sustrato para plantas, así como diversos materiales propios de este tipo de cultivos.

Cabe destacar que los cultivos se localizan en zonas con una orografía muy escarpada y con un desnivel muy considerable lo cual, dificultaba la operación de extracción, siendo preciso el apoyo logístico del Servicio Aéreo del Cuerpo de la Guardia Civil (SAER), para realizar la extracción de las plantas con un anclaje suspendido del que se quedaban asidas sacas de 1000L de capacidad.

Durante el operativo, los agentes hallaron la plantación, arrojando un peso 300 kilogramos de cannabis, con una valoración de más de medio millón de euros.

El desarrollo de la investigación de la operación, permitía conocer la existencia de una organización internacional situando un entramado criminal de origen albanés asentado en el municipio de Roquetas de Mar y vinculado con el tráfico de drogas cuyos integrantes contaban con una alta profesionalización a nivel internacional, los cuales ya han sido condenados por hechos similares en países como Reino Unido o Kosovo.

Para el desarrollo de esta operación llevada a cabo por la Guardia Civil de la Comandancia de Almería, han participado Unidades territoriales, Unidad de Seguridad Ciudadana, Servicio Cinológico y el Núcleo de Servicios de la propia Comandancia, que además ha contado con el apoyo del Servicio Aéreo de la Guardia Civil (SAER).

Como resultado final, la Guardia Civil de la Comandancia de Almería ha detenido a tres personas por delito contra la salud pública, así como delito de defraudación de fluido eléctrico, incautado 300 kg de cannabis valorados en más de 500 millones de euros, así como diferentes enseres necesarios para este tipo de cultivos.

Pasando a disposición del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de la provincia de Almería.