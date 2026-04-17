La Guardia Civil detienea dos autores de varios robos en establecimientos hosteleros en Huércal-Overa

La rapidez de la intervención y la eficacia investigadora permiten esclarecer tres delitos y detener a los autores en menos de 24horas

La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión provisional de ambos detenidos.

Con dicha intervención, se evita la reiteración delictiva.

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería ha procedido a la detención dedospersonas como presuntas autoras devarios delitos contra el patrimonio cometidos en distintos establecimientos hosteleros de la localidad de Huércal-Overa (Almería), decretándose su ingreso en prisión por la autoridad judicial.

Los detenidos, delincuentes habituales especializados en robos en establecimientos, han sido privados de libertad en numerosas ocasiones anteriores por hechos de similar naturaleza.

Los hechos se remontan a la madrugada del pasado día 4 de abril, en plena Semana Santa,tras recibirse aviso por la comisión de un robo en un conocido establecimiento hostelero, donde los autores accedieron al interior tras fracturar la puerta acristalada, causando daños y sustrayendo diversos efectos.

La rápida actuación de la patrulla en servicio permitió localizar en las inmediaciones a una persona en actitud sospechosa, donde a raíz de las gestiones de investigación realizadas por la Guardia Civil de Huércal-OIvera y el análisis exhaustivo de las pruebas halladas, se logró identificar plenamente a la persona allí presente y vincularla como autora de los hechos.

Posteriormente, en un dispositivo de búsqueda coordinado junto a la Policía Local de la localidad, se procedió a la detención de un segundo implicado, al quese le intervinieron efectos procedentes del establecimiento asaltado, entre ellos diversos boletos de lotería de la ONCE y NACIONAL.

Ese mismo día se interpusieron dos denuncias más por un robo y un hurto en otros establecimientos hosteleros de la localidad. Las investigaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil permitieron recabar pruebas y vestigios suficientes para imputar a los dos detenidos la autoría de estos nuevos delitos.

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Gracias a la rápida respuesta operativa y a la eficacia investigadora de la Guardia Civil, en menos de 24 horas desde la comisión de los hechos, se logró la detención de ambos autores, siendo posteriormente puestos a disposición judicial, decretándose por la autoridad Judicial competente su ingreso en prisión preventiva.

Esta actuación pone de relieve el compromiso permanente de la Guardia Civil con la seguridad ciudadana, así como su capacidad de respuesta inmediata ante cualquier hecho delictivo, garantizando la tranquilidad de los vecinos, incluso en periodos de especial afluencia como la Semana Santa.

La Guardia Civil recomienda reforzar las medidas de seguridad en establecimientos, especialmente durante la noche y en fechas señaladas, asegurando el correcto funcionamiento de alarmas y sistemas de video vigilancia. Asimismo, se recuerda la importancia de comunicar cualquier hecho sospechoso a través de diferentes canales de comunicación, incluso de forma anónima, a través del teléfono 062, web www.guardiacivil.es y la aplicación “Alertcops”).