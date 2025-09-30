Casi 50.000 vehículos accedieron a las playas de Genoveses y Mónsul durante el verano

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha destinado 129.188 euros para la recogida de residuos y la señalización de la franja marina protegida del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar

La época estival es la de mayor afluencia de visitantes para el primer espacio protegido marítimo-terrestre de Andalucía, el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Cada verano, la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente impulsa una serie de medidas dirigidas a que este incremento del uso público se canalice sin que suponga una merma en los extraordinarios valores ambientales de la franja mejor conservada de todo el litoral mediterráneo español.

La más conocida es el servicio integral de control de accesos, ordenación del tráfico, mantenimiento del ecosistema e información ambiental en las playas de Mónsul, Barronal y Genoveses. Este servicio materializa cada año la restricción de acceso de vehículos motorizados a las playas situadas a poniente del núcleo de San José. Con la finalización de septiembre concluye también este dispositivo que, entre otras funciones, regula que no se supere el máximo de 399 vehículos que la Administración autonómica estima como capacidad de acogida.

Entre el 21 de junio y el 28 de septiembre pasaron por el control de accesos 49.934 vehículos, un 5% más que el año pasado. Sin embargo, la media diaria descendió más de un 2%, al pasar de 511 vehículos en 2024 a 499 en este verano de 2025. Esta bajada se debe a que el dispositivo ha estado en funcionamiento una semana más (100 días en 2025 frente a 93 en 2024).

El delegado territorial, Manuel de la Torre, explica que con este servicio “buscamos disminuir la presión del tráfico y proteger los recursos naturales, evitar el daño a los hábitats que puede generar el tránsito descontrolado de vehículos, y reducir la emisión de polvo y partículas gracias al control del tráfico y al riego del camino y de las zonas habilitadas. En definitiva, proteger los valores ambientales y garantizar también el bienestar y la seguridad de los visitantes, manteniendo operativos los accesos en caso de emergencia”.

Señalización de la franja marina protegida

El balizamiento de las playas no urbanas del Parque Natural es otra de las medidas que la Junta de Andalucía acomete desde el año 2021. Se puso en marcha tras un informe de la dirección del Parque que alertó sobre el impacto de la afluencia de actividad náutica recreativa en el litoral protegido, y tras la decisión adoptada en el marco de los órganos de participación del espacio natural.

Esta acción, con un presupuesto próximo a los 40.000 euros, implica señalizar con más de un centenar de boyas la franja marina en una docena de playas naturales. En ellas queda prohibida la navegación deportiva y de recreo. Se trata de la playa de los Muertos, Cala de Enmedio, Cala del Plomo, Cala San Pedro, Playazo de Rodalquilar, afloramientos rocosos de Isleta del Moro, playas de Genoveses, Barronal, Mónsul, Media Luna y del Corralete, así como las reservas marinas del Arrecife de las Sirenas y Morrón de los Genoveses.

“La finalidad de esta medida es triple: proteger los hábitats marinos, ordenar las actividades de uso público y evitar situaciones de riesgo para la seguridad o el bienestar de las personas”, señala el director conservador del Parque Natural, Salvador Parra. Además, destaca que tanto en la Comisión de Socioeconomía y Turismo como en la Junta Rectora se ha seguido trabajando en la regulación de la actividad náutica y en el análisis de qué medidas son necesarias en esta materia.

22.400 kilos de residuos retirados de playas y calas

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente colabora con los tres ayuntamientos del Parque Natural en la limpieza de playas y calas, muchas de ellas de difícil acceso. Este año, el personal de la Junta de Andalucía que atiende el mantenimiento de equipamientos de uso público y que en verano desarrolla también estas funciones se ha visto reforzado con una nueva asistencia técnica.

Gracias a este refuerzo se ha contado con un vehículo adicional y cuatro operarios dedicados a tareas de saneamiento ambiental y mantenimiento de hábitats litorales. Entre ambos medios impulsados por la Junta se han retirado del litoral del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, durante el verano, 89,6 metros cúbicos de residuos, equivalentes a 22.400 kilos.

Según el delegado de Sostenibilidad, “con estas acciones tratamos de garantizar la protección de los hábitats litorales y sus ecosistemas asociados frente a la degradación que puede ocasionar el abandono de residuos en las playas naturales y enclaves costeros durante la época estival. Nos coordinamos con los ayuntamientos para aumentar la eficacia de nuestros esfuerzos respectivos”.

En total, desde la Junta de Andalucía se han invertido este año 129.188 euros entre el balizamiento de las playas naturales y las actuaciones de saneamiento ambiental mediante retirada de residuos.

El director conservador del Parque Natural insiste en la necesidad de aumentar la concienciación de los visitantes para avanzar en la implantación de buenas prácticas en el espacio protegido: “Entre todos, administraciones públicas, medios de comunicación y asociaciones conservacionistas, podemos mejorar el respeto y la educación ambiental. Se trata de lograr que esas malas prácticas desaparezcan y que absolutamente todos los visitantes recojan y retiren los residuos que generen durante su estancia en la playa y los depositen en los contenedores de las zonas urbanas”.

Servicio reforzado de Agentes de Medio Ambiente

Otra de las líneas de trabajo que la Consejería desarrolla desde hace cinco años durante el verano en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar consiste en el refuerzo del servicio de Agentes de Medio Ambiente. “De esta forma podemos atender labores en horario nocturno dirigidas a evitar la pernocta y acampada en zonas no habilitadas, el estacionamiento y vertido de residuos por parte de caravanas o controlar las actividades de turismo activo”, explica Manuel de la Torre, quien destaca el trabajo excepcional desarrollado por los agentes autonómicos.

Al finalizar el verano, los Agentes de Medio Ambiente han levantado 268 actas de denuncias en el Parque Natural: 121 por estacionamientos en zonas no permitidas, 109 por estacionamiento de vehículos habilitados como vivienda entre el ocaso y el orto en zonas no habilitadas, 17 por acampadas, 7 por pescar en zona de reserva o sin licencia, 6 por circular campo a través con vehículo, 5 a empresas de turismo activo o buceo por incumplimientos de condicionado y 3 por daños al patrimonio geológico (duna fósil de Los Escullos).

“Además, hemos llevado a cabo miles de acciones de información. Vamos recorriendo las playas e informamos a los visitantes de las restricciones existentes sobre estacionamiento y acampada por parte de vehículos habilitados como vivienda. El objetivo es concienciar a los visitantes sobre la necesidad de respetar el entorno y la normativa que lo protege, recurriendo a las denuncias sólo en última instancia”, explica el coordinador provincial de los Agentes de Medio Ambiente, Jorge Pérez Sevilla. También destaca la óptima coordinación y colaboración con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado: Guardia Civil y Unidad de Policía Nacional adscrita a la Junta de Andalucía.

Un turismo de calidad que difunda los valores del espacio natural

Desde la Delegación de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta se anima a conocer el Parque Natural fuera de la época estival. Para Manuel de la Torre, “además del efecto positivo sobre la salud de quienes se acercan al espacio natural y disfrutan del mar, de un sendero o de una ruta en kayak, la actividad turística contribuye a dinamizar la economía local. El objetivo es conseguir una oferta turística de calidad y diversificada que ayude a difundir los valores del espacio protegido”.

En esta tarea juega un papel clave la población local. Iniciativas como la marca Parque Natural de Andalucía son un buen respaldo. Se trata de un distintivo que concede la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente a empresas que desarrollan su actividad en municipios de espacios naturales protegidos y que ofrecen a los visitantes productos y servicios que ponen en valor sus recursos naturales y patrimonio cultural, garantizando origen, calidad y respeto ambiental.

En Cabo de Gata-Níjar hay 22 empresas acogidas a este sistema de calidad certificada. Están comprometidas con el desarrollo sostenible del Parque Natural y más de la mitad ofrecen actividades de turismo activo, rutas guiadas, buceo, travesías en kayak, alquiler de bicicletas, paseos en barco o astroturismo. Estas propuestas permiten acercarse a la naturaleza y conocer la singularidad de Cabo de Gata-Níjar de la mano de profesionales expertos que trabajan para mantener la actividad turística a lo largo del año, no sólo en verano.

“Desde la Junta de Andalucía seguiremos trabajando para que el uso público en el Parque Natural sea motor de desarrollo local, que su impacto ambiental sea mínimo y, cuando proceda, corregirlo. En breve comenzaremos la ejecución del proyecto de restauración de ecosistemas degradados en la Reserva de la Biosfera. Con una inversión de 372.184 euros, este proyecto permitirá mejorar la protección de las dunas de Los Escullos y Mónsul, acometer mejoras en senderos y restaurar hábitats alterados por tránsitos descontrolados”, concluye el delegado.