La Guardia Civil solicita colaboración ciudadana para encontrar al supuesto autor del homicidio de una persona ocurrido en Adra el pasado 02 de junio de 2025

Con motivo del homicidio ocurrido el pasado día 02 de junio de 2025 en el municipio de Adra (Almería), la Guardia Civil solicita colaboración ciudadana para localizar al supuesto autor de los hechos.

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería continúa con la investigación de los hechos que ocurrieron el pasado día 02 de junio en el municipio de Adra (Almería), donde un joven de 22 años resultó fallecido tras recibir impacto de un disparo con un arma de fuego.

Desde la Comandancia de la Guardia Civil de Almería, se solicita la colaboración ciudadana para localizar a Antonio Santiago Muñoz, al que le consta una orden judicial de Búsqueda y Detención. Se trata de una persona armada y peligrosa por lo que en caso de ser visto ser ruega extremen las medidas de precaución y comunicar a la mayor brevedad posible a la Guardia Civil de la Comandancia de Almería.

Con el fin de averiguar el paradero de Antonio Santiago Muñoz la Guardia Civil solicita la máxima difusión de esta información, a fin de que cualquier persona que pueda aportar datos relevantes se ponga en contacto con la Guardia Civil en Almería, en el teléfono 950256122 o a través del 062. También mediante correo electrónico con el Equipo de Personas de la Unidad de Policía Judicial de Almería:

cmd-almeria-pj-personas@guardiacivil.org