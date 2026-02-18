La Guardia Civil detiene a dos personas en Adra por estafar más de 8.000 euros en joyas falsas

La víctima, un empleado de una tienda de compra venta de oro, entregó más de 8.000 euros por unas joyas de oro blanco.

Los autores vendían en la compra venta, joyas de oro blanco auténticas mezcladas con joyas falsas.

La Guardia Civil recuerda la importancia de adoptar medidas de prevención para evitar ser víctima de este tipo de delitos y recomienda comunicar cualquier hecho sospechoso a través del teléfono 062, disponible las 24horas del día.

La Guardia Civil de Almería en el marco de la operación TESTUN, desarrollada en la localidad de Adra, ha procedido a la detención de dos personas como presuntas autoras de un delito de estafa, tras vender joyas falsas, haciéndolas pasar por oro blanco auténtico. La cantidad defraudada supera los 8.000 euros.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 29 de enero de 2026 en un establecimiento de compra-venta de oro de la localidad de Adra (Almería). La investigación, se inició tras la denuncia del propietario, quien alertó de que varias piezas adquiridas días antes no eras auténticas.

Según la investigación de la Guardia Civil, los sospechosos acudieron al comercio con diversas joyas de oro blanco, que, tras superar inicialmente las pruebas habituales de verificación, fueron adquiridas por el comerciante.

Posteriormente, el denunciante, pudo comprobar que al menos una de las piezas adquiridas no era oro blanco auténtico, poniendo los hechos en conocimiento de la Guardia Civil. Siendo lo pagado por la víctima más de 8.000 euros.

La Guardia Civil siguiendo con las investigaciones pertinentes para la localización de los autores, pudo tener conocimiento de que tenían previsto regresar al establecimiento para completar una nueva venta, por lo que se pudo proceder a la detención de uno de los implicados, quien portaba nuevas piezas de joyería de similares características a las previamente vendidas, las cuales pretendía vender por unos 5000 euros.

El segundo autor fue detenido posteriormente en Almería, siendo ambos detenidos puestos a disposición de la Autoridad Judicial de Berja (Almería).

La Guardia Civil Recuerda que la compra-venta de objetos de oro debe realizarse conforme a la normativa vigente en materia de metales preciosos, verificando los contrastes oficiales y la identificación del vendedor, así como tramitando la correspondiente documentación de la transacción. Asimismo, se aconseja extremar la diligencia debida para evitar la adquisición de efectos fraudulentos o de ilícita procedencia y comunicar cualquier irregularidad a través del teléfono 062.