La Universidad y la Asociación Española Contra el Cáncer firman un convenio para impulsar el voluntariado universitario

Antonio Verdegay Flores

El acuerdo establece el programa ‘Voluntari@s UAL’, que permitirá a los estudiantes participar en las labores de acompañamiento, promoción de la salud y apoyo hospitalario de la Asociación

La iniciativa contempla 75 horas de dedicación, combinando formación específica y acción voluntaria directa en la provincia

La Universidad de Almería y la Asociación Española Contra el Cáncer han dado hoy un nuevo paso adelante en su acción conjunta para la promoción dela salud con la firma del convenio de colaboración entre el rector, José J. Céspedes, y la presidenta de la Asociación en Almería, Magdalena Cantero, para el desarrollo del programa `’Voluntari@s UAL’. Este acuerdo tiene como objetivo principal fomentar el compromiso social de la comunidad universitaria, integrando la formación en materia de voluntariado con la acción directa en diferentes actividades de la Asociación Española Contra el Cáncer de Almería.

El programa se desarrollará durante los próximos cursos académicos, abarcando desde el 2026/2027 hasta el 2029/2030. “Hemos firmado un convenio específico que tiene que ver con acciones de voluntariado dirigidas a miembros de la comunidad universitaria. En el caso de los estudiantes, se prevén unas 75 horas de actividad, que incluyen 25 horas de formación específica y 50 horas de acción directa en labores de acompañamiento a pacientes y familiares, así como en campañas de concienciación y promoción de las actividades de la asociación”, ha informado el rector de la UAL, José J. Céspedes. Además, ha destacado que esta labor “será reconocida académicamente por la UAL según la normativa vigente de transferencia de créditos, en concreto con dos”.

Por último, el rector ha destacado que esta firma “no es un hecho aislado, sino que da continuidad a una colaboración muy fructífera con la Asociación Española Contra el Cáncer que cumple ya su cuarto año. Como institución, participamos activamente en sus iniciativas y mantenemos una línea de trabajo constante en materia de investigación, destacando el desarrollo de varias becas patrocinadas por la asociación que refuerzan nuestro compromiso común en la lucha contra esta enfermedad.»

Por su parte, Magdalena Cantero ha destacado que “la relación entre nuestra Asociación y la Universidad es intensa y fructífera: tres investigadores están realizando sus becas predoctorales sobre el cáncer, financiados por la Asociación; tenemos dos proyectos Ual-Transfiere para transferir conocimiento de la Universidad a la sociedad; hemos convocado una cuarta beca predoctoral; y trabajamos en otras muchas iniciativas”. La presidenta de la Asociación asegura que “este convenio es muy importante para nosotros. Somos una asociación de voluntarios que trabajamos para los demás. La AECC es una asociación con más de 70 años de vida y miles de personas, y almerienses, dedican parte de su vida a atender, acompañar y ayudar a los enfermos de cáncer y sus familias”.

Magdalena Cantera explica que “necesitamos ese vinculo con los jóvenes universitarios para que conozcan que trabajo se realiza en nuestra Asociación, y puedan formarse y participar en el amplio programa de voluntariado que desarrollamos. Por ejemplo, tenemos el programa específico ‘Voluntarios por la Ciencia’, muy apropiado para los universitarios, donde se enseña a los escolares lo que significa ser voluntario y se fomenta la vocación por la ciencia. Pero también estamos presentes en todos los hospitales públicos de Andalucía y Almería. Animamos a los universitarios a sumarse al voluntariado, pues es un gran aprendizaje y resulta muy gratificante en el plano personal”.

A través de esta colaboración, los voluntarios y voluntarias podrán colaborar en diversas líneas estratégicas de la Asociación Española Contra el Cáncer, tales como el voluntariado de acompañamiento, de apoyo directo a pacientes con cáncer y sus familiares; voluntariado de promoción de la salud, a través del fomento de hábitos de vida saludables en la población; el voluntariado de hospital, de acompañamiento a los pacientes en el entorno hospitalario, o bien, de voluntariado de ciencia y captación, realizando actividades para fomentar la ciencia entre jóvenes y acciones de visibilidad para la captación de recursos.

La gestión del programa será coordinada por el Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social de la UAL, encargado del diseño, la difusión y la certificación de la participación de los alumnos. Por su parte, la Asociación designará a una persona responsable y un coordinador para asegurar que los voluntarios cuenten con el acompañamiento, el seguro y la formación específica necesaria sobre la entidad y las herramientas para desarrollar su labor.

Este acuerdo refuerza el compromiso de la Universidad de Almería con el progreso social y la solidaridad, conectando a la comunidad universitaria con las necesidades de los pacientes y familiares afectados por el cáncer en la provincia, así como el compromiso de la Asociación Española Contra el Cáncer con la prevención del cáncer y el apoyo a las personas, y sus familiares, que están luchando actualmente frente a la enfermedad