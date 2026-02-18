CEHAT defiende la trayectoria solidaria del sector hotelero ante emergencias y cuestiona la limitación general de precios aprobada por el Gobierno 

• La Confederación recuerda que los establecimientos hoteleros han actuado históricamente como espacios de refugio y apoyo en situaciones críticas y considera que la medida no refleja la realidad del comportamiento del sector.

La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) manifiesta su preocupación ante la decisión adoptada por el Consejo de Ministros de limitar temporalmente el precio de los servicios hoteleros y de hospedaje en varios municipios de Andalucía y Extremadura afectados por la borrasca Leonardo, según han difundido varios medios de comunicación.

La medida se adopta al amparo del Real Decreto-ley 4/2026, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 11 de febrero de 2026, que habilita al Ejecutivo a declarar situaciones de emergencia con el fin de impedir incrementos injustificados de precios y garantizar el acceso equitativo a bienes y servicios esenciales.

La limitación afectaría durante una semana a catorce municipios concretos de Andalucía y Extremadura en los que se han producido desalojos como consecuencia del temporal.

Ante esta situación, CEHAT desea trasladar con claridad varios aspectos fundamentales:

• La hotelería española nunca ha aprovechado las emergencias para incrementar precios de forma oportunista: Los establecimientos hoteleros españoles han demostrado históricamente un comportamiento ejemplar en contextos críticos. En situaciones como la pandemia de COVID-19, incendios forestales, inundaciones, apagones o fenómenos meteorológicos adversos, los hoteles han puesto a disposición de las autoridades habitaciones gratuitas, instalaciones, mantas, servicios logísticos y recursos humanos para atender a personas afectadas.

La solidaridad del sector ha sido reconocida públicamente por distintas administraciones autonómicas y responsables institucionales. Recientemente, ante las fuertes lluvias registradas en Andalucía, CEHAT puso en valor la actitud responsable y colaborativa de los alojamientos turísticos, subrayando el papel del sector como aliado fundamental de las instituciones en momentos de especial dificultad.

• La medida generalizada no refleja la conducta real del sector: CEHAT comparte plenamente el objetivo de evitar prácticas abusivas en cualquier ámbito económico y subraya que el sector hotelero ha sido reiteradamente aplaudido por su capacidad de respuesta solidaria y su vocación de servicio público en situaciones de emergencia.

• Defensa de la colaboración institucional: La Confederación defiende que las políticas de protección del consumidor deben articularse desde la cooperación con los sectores económicos implicados y evitando trasladar a la opinión pública una imagen que no se ajusta a la realidad del comportamiento de los establecimientos.

“No entendemos por qué las limitaciones se han focalizado en el alojamiento, cuando el Real Decreto habla de todos los bienes y servicios. Desde CEHAT queremos reiterar nuestro compromiso con la responsabilidad social, la colaboración institucional y la protección de los ciudadanos en situaciones de emergencia. Los hoteleros españoles han sido, son y seguirán siendo espacios de acogida y apoyo cuando la sociedad más lo necesita”, apunta Jorge Marichal, presidente de la patronal.

CEHAT es la Confederación que representa al sector del alojamiento turístico en España (hoteles, apartamentos turísticos, campings, resorts y balnearios). Representa a más de 16.000 establecimientos, suma un total de 1.800.000 plazas y da empleo de forma directa e indirecta a 500.000 personas trabajadoras. Agrupa a 51 asociaciones provinciales, regionales y sectoriales, y está presente en todas las Comunidades Autónomas de nuestro país.