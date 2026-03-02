El Ayuntamiento de Huércal-Overa pone en valor la labor de las alumnas del taller de costura en la creación del vestuario para la Recreación Histórica del Día del Villazgo

Patricia López Rojas

El municipio de Huércal-Overa se prepara para vivir mañana, martes 3 de marzo, una de sus jornadas más emblemáticas, el Día del Villazgo. Entre los actos centrales de la programación destaca la recreación histórica que correrá a cargo del Grupo de Teatro Pico Esquina, una representación que este año lucirá con un brillo especial gracias a una iniciativa altruista y artesanal.

Un grupo de mujeres, alumnas del taller de costura, ha dedicado las últimas semanas a confeccionar de forma totalmente desinteresada los trajes de época que se utilizarán tanto en el acto institucional de mañana como en las actividades del Mercado Barroco que se celebrará durante el próximo fin de semana. Esta colaboración ha sido posible gracias a la sinergia con el Ayuntamiento de Huércal-Overa, que ha facilitado todos los materiales necesarios para que estas manos expertas den vida al vestuario del siglo XVII.

Las artífices de esta magistral labor son: Ana Fernández, Maria Jesus Cañadas, Jacqueline, Maria Cespedes, Ana Juliet, Antonia Maria, Maria Esther Maley, Maria Gonzalez y Natalia Martinez.

El alcalde de Huércal-Overa, Domingo Fernández, ha querido destacar la importancia de esta aportación desinteresada de este grupo , desde el Ayuntamiento «agradecemos a este grupo de mujeres por su labor generosa y desinteresada. Han sabido plasmar nuestra historia en cada costura, confeccionando de una forma magistral estas vestimentas que con tanto orgullo lucirán nuestros actores locales. Gracias a su talento y al material facilitado por el consistorio, el Día del Villazgo ganará en vistosidad y rigor histórico, demostrando una vez más que la unión de los huercalenses es lo que hace grande a nuestra Villa».

La recreación histórica tendrá lugar mañana a las 20:30h dentro del acto institucional del Día del Villazgo. Este evento conmemora la independencia de Huércal-Overa de la ciudad de Lorca, hito alcanzado en el año 1668. El acto se celebrará en el Teatro Villa de Huércal-Overa con entrada libre hasta completar aforo.