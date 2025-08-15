La Guardia Civil detiene a los integrantes de ungrupo criminal dedicado a robos violentos mediante el método del “tirón” a mujeres en Roquetas de Mar

La operación “Trenzaro” se ha saldado con cuatro personas detenidas y una investigada, con un total de 17 delitos esclarecidos

Los autores actuaban a bordo de patinetes eléctricos y sustraían cadenas de oro a mujeres de edad avanzada, provocando lesiones en la mayoría de los casos.

La Guardia Civil de Almería, en el marco de la denominada operación “Trenzaro”, ha llevado a cabo la desarticulaciónde un grupo criminal asentado en el poniente almeriense, especializado en robos con violencia e intimidación mediante el conocido método del tirón.

Estas detenciones se enmarcan dentro de las actividades desarrolladas por la Guardia Civil, durante los servicios de seguridad ciudadana, realizados en la provincia de Almería, para prevenir y evitar los diferentes robos, proporcionando una rápida respuesta a los hechos delictivos cometidos en este ámbito.

Agentesdel Área de Investigación del Puesto Principal de Roquetas de Mar, iniciaron esta investigación tras detectar una serie de robos con patrones similares, comenzando durante el mes de junio y principios de julio de 2025, cuando se registraron denuncias por robos con violencia en la vía pública.

En todos los casos, las víctimas eran mujeres de edad avanzada, de entre 60 y 80 años, que caminaban solas por distintas zonas de Roquetas de Mar.

El modus operandi de este grupo delictivo se basaba en aproximarse de forma sorpresiva a bordo de patinetes eléctricos, y mediante el método del “tirón”, arrancaban de forma violenta cadenas, collares o cordones de oro del cuello de las víctimas, causándoles lesiones físicas.

Del análisisde las informaciones obtenidas y visualización de cámaras, se detectó la presencia de varios individuos que coincidían en aspecto, ropa y peinado con la descripción aportada por las víctimas.

Además, los agentes localizaron y recuperaron varias de las joyas sustraídas que habían sido vendidas, algunas no pudieron ser recuperadas, al haber sido ya fundidas.

El personal encargado de la investigación llevó a cabo una minuciosa reconstrucción de los hechos, que permite la detención de cuatro personas y la investigación de una quinta, así como el esclarecimiento de 17 delitospermitiendo la desarticulación de un grupo criminal violento, con una estructura estable, dedicado a la comisión de robos con violencia e intimidación, robos con fuerza, estafa y pertenencia a grupo criminal.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº5de Roquetas de Mar (Almería), que decreta el ingreso en prisión de dos de ellos.

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para la localización de más efectos sustraídos, así como para esclarecer posibles nuevos delitos vinculados a este grupo criminal.