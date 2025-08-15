Fran Dark lanzará ‘Almería Nights’ esta próxima semana. 

El DJ y Co-productor español hará gala del nombre de Almería a su vuelta de vacaciones con dos remixes y un Bonus Track especial del nuevo título musical.

Las dos primeras canciones, una Dance comercial y otra Techno-Trance, harán un recorrido rápido y enérgico del patrimonio.

La última, de género Deep Dance, estará íntegramente basada y adaptada de uno de los libros publicados previamente por Fran Dark bajo su otro nombre como autor literario: Book-Jay International.

Tres canciones que pretenden hacer vibrar a un público ansioso de fiestas a finales de este caluroso mes de agosto:

Almería Nights (Dance Remix).

Almería Nights (Techno-Trance Remix)

Almería Nights (Deep Dance Bonus Eden’s Mix).

Por su parte, el compositor ‘The Spell Of The Environment‘ lleva un verano de no haber parado en su estudio soulZtyle, mimando hasta el más mínimo detalle de cada tema.

La sorpresa añadida proviene del inconformismo de Fran Dark, quien no ha querido dedicar una sola versión a la ciudad, quien aclara que además tiene un público musical especialmente diverso con una parte bastante comercial.

El DJ era conocido con otro pseudónimo hace quince años, íntimamente ligado sobre todo a la zona de Cabo de Gata, si bien actuó de la misma manera en diferentes lugares de Almería capital y provincia de manera puntual, tanto como invitado como a través de fiestas especiales relacionadas con su anterior imagen.

En palabras del autor, la nueva canción estará confeccionada para que absolutamente todo el mundo se deje llevar por todos y cada uno de sus sentidos, desde el inicio hasta el final, y vibre como nunca al escuchar con rotunda energía ‘Almería Nights‘.

‘Almería Nights‘ estará disponible primeramente en la plataforma de Youtube a través del canal oficial de Fran Dark: @FranDarkOfficial y en unas semanas, previsiblemente, en otras plataformas de todo el mundo, como Spotify, Amazon Music, Apple Music, Deezer, Anghami, KKBOX, Audiomack, Qobuz, TIDAL y un largo etcétera.

Hasta el momento, los últimos temas del DJ que están teniendo un mayor impacto general, tanto a nivel nacional como internacional, son ‘Sex with your shadow‘ (Your Shadow), ‘Up World‘ y ‘Feel The Night‘, disponibles desde hace meses en las diferentes plataformas.