Algunos de los beneficiarios de los programas de prosperidad han sido rechazados por el QFS por falta de integridad, ya que hablaban de espiritualidad pero sólo querían llenarse su bolsillo.

Un reinicio de todo

Agosto caliente

Crisis del ser humano

Operaciones subterráneas

Preparados para el silencio

La tormenta final está aquí

Dominio de la ciberseguridad

Prevención de disturbios civiles

La guerra digital está bajo control

Devolución de la soberanía financiera

Lo que yace bajo el hielo es sobrenatural

Reconstrucción de todo lo que destruyeron

Un reinicio de todo significa una transformación profunda y sistémica de los sistemas político, económico y social a nivel mundial. Esto lleva implícito la noción de corte total con lo anterior para comenzar de nuevo, sin conservar prácticamente nada del estado previo. En definitiva, un reinicio de todo significa buscar soluciones radicales, desde la gobernabilidad mundial hasta el modelo productivo y el contrato social, para afrontar desafíos que ya no se pueden resolver con medidas graduales o tradicionales. Es la idea de repensar y reconstruir el mundo desde sus cimientos.

El debate sobre el reinicio financiero mundial divide a expertos: ¿será el inicio de una era más justa o una distopía de vigilancia y control?. Tengo la sensación de que podría haber una caída mundial. Blossom Goodchild y otros canalizadores lo llevan anunciando desde hace años. Lo más importante que hay que recordar, si ocurre, es que los buenos estarán al mando un 100%. Mensaje anónimo: “Washington lleno de tiburones, los atrapamos a todos, pescar es divertido.”https://x.com/KAGdrogo/status/1954684679887667562

Ya han comenzado las protestas callejeras mientras los principales medios de comunicación generan una reacción negativa a la toma de control de Washington según Michael Snyder .https://www.lewrockwell.com/2025/08/michael-snyder/street-protests-have-already-begun-as-the-mainstream-media-stirs-up-a-backlash-to-trumps-d-c-takeover/

Según Sierra , cada año nos prometieron que viviríamos un agosto caliente . Cada año, esperábamos con ansia el mes de agosto. Julio fueron cuatro semanas vividas en ascuas. Septiembre fue la gran decepción. Este año no. Promesas hechas, promesas cumplidas.https://operationdisclosureofficial.com/2025/08/12/ascension-with-sierra-world-historic-meeting-incoming/

El poder nunca anuncia sus verdaderas intenciones. Habla en clave. En ceremonia. En la colocación cuidadosa de palabras que significan una cosa para las masas y otra para quienes comprenden la arquitectura del control.https://operationdisclosureofficial.com/2025/08/14/between-the-lines-what-your-potus-isnt-saying/

, cada año nos prometieron que viviríamos un . Cada año, esperábamos con ansia el mes de agosto. fueron cuatro semanas vividas en ascuas. fue la gran decepción. Este año no. Promesas hechas, promesas cumplidas.https://operationdisclosureofficial.com/2025/08/12/ascension-with-sierra-world-historic-meeting-incoming/ El poder nunca anuncia sus verdaderas intenciones. Habla en clave. En ceremonia. En la colocación cuidadosa de palabras que significan una cosa para las masas y otra para quienes comprenden la arquitectura del control.https://operationdisclosureofficial.com/2025/08/14/between-the-lines-what-your-potus-isnt-saying/

Extractos de la canalización del Uno.- Ahora que se desmorona la Matrix, surgirá un nuevo formato para la sociedad, y el plan siempre ha sido construirlo conscientemente y por todos. Esto requiere una conmoción. Tiene que suceder algo que capte la atención de las masas de modo uniforme. Lo que sí se puede decir con certeza es que habrá un momento, una serie de momentos, que nadie se perderá. Será el resultado de la combinación de los deseos más profundos de la humanidad con su potencial creativo. Lo que conduce a ello son los numerosos movimientos que se están produciendo ahora. Lo que sigue será un reinicio, un reinicio de todo.https://ascensionwithsierra.blogspot.com/2025/08/one-reset-of-everything.html

CRISIS

Crisis en el ser humano por Jeshua.- El pensamiento colectivo se encuentra en un callejón sin salida. Sus limitaciones son cada vez más visibles, y existe una crisis en muchos ámbitos. Ésta se manifiesta en los desastres ambientales, el clima, la pobreza, las guerras y las luchas políticas, pero bajo estas crisis se encuentra la causa de todo esto: una crisis en el ser humano. Cuanto mayor sea esta crisis y más se tope con muros la humanidad, más se crea una apertura a otras posibilidades, paradójicamente.

Hay una energía universal amorosa presente alrededor del campo de la Tierra. Quiere fluir, pero ese flujo no ocurre por arte de magia, sino a través del ser humano, especialmente a través de tu corazón. Cuando el corazón está abierto y despierto, se abre la puerta para recibir este poder del amor que trasciende a la persona terrenal. En cuanto fluye ese amor a través de los seres humanos, pueden surgir milagros en forma de eventos y efectos especiales e inesperados.

NOTICIAS DEL RESETEO

Operaciones subterráneas : Unidades especiales han tomado instalaciones subterráneas en importantes ciudades del mundo, como Washington, Londres y Berlín . Estas fortalezas están ahora bajo control, repletas de equipos de vigilancia y servidores.

: Unidades especiales han tomado instalaciones subterráneas en importantes ciudades del mundo, como y . Estas fortalezas están ahora bajo control, repletas de equipos de vigilancia y servidores. Apagón mediático : Están bajo control las principales cadenas de noticias, los gigantes tecnológicos y las redes sociales. La propaganda será aniquilada, dando paso a la verdad sin filtros. Han dimitido o desaparecido los directores ejecutivos de estas cadenas en las últimas semanas, sabiendo lo que se avecinaba.

: Están bajo control las principales cadenas de noticias, los gigantes tecnológicos y las redes sociales. La propaganda será aniquilada, dando paso a la verdad sin filtros. Han dimitido o desaparecido los directores ejecutivos de estas cadenas en las últimas semanas, sabiendo lo que se avecinaba. Cortes de energía estratégicos : Las redes eléctricas en los centros urbanos están preparadas para cortes controlados, lo que garantiza que los agentes del lado oscuro no puedan usar sistemas de respaldo para interferir con la transmisión. Se esperan cortes intermitentes; no son accidentes, sino medidas para garantizar la integridad del EBS.

: Las redes eléctricas en los centros urbanos están preparadas para cortes controlados, lo que garantiza que los agentes del lado oscuro no puedan usar sistemas de respaldo para interferir con la transmisión. Se esperan cortes intermitentes; no son accidentes, sino medidas para garantizar la integridad del EBS. El EBS difundirá archivos ocultos : más de 50 terabytes de documentos clasificados, testimonios de testigos y más. Se verá evidencia de cómo manipularon la economía y los gobiernos el Foro de Davos , Bilderberg y otros círculos de élite, para sus objetivos.

: más de 50 terabytes de documentos clasificados, testimonios de testigos y más. Se verá evidencia de cómo manipularon la economía y los gobiernos el Foro de , y otros círculos de élite, para sus objetivos. Neutralización de laboratorios : Las fuerzas especiales están desmontando laboratorios ocultos que preparaban armas biológicas. Ya se han incautado laboratorios en Europa del Este y Asia .

: Las fuerzas especiales están desmontando laboratorios ocultos que preparaban armas biológicas. Ya se han incautado laboratorios en y . Dominio de la ciberseguridad : Hackers de sombrero blanco se han apoderado de los servidores del lado oscuro, anulando su control sobre las acciones, las criptomonedas y la infraestructura. La guerra digital está bajo control .

: Hackers de sombrero blanco se han apoderado de los servidores del lado oscuro, anulando su control sobre las acciones, las criptomonedas y la infraestructura. . Prevención de disturbios civiles: Los puestos de control evitarán disturbios organizados por el lado oscuro. Ésta es una medida temporal, pero necesaria para la seguridad y el orden. Mantente alerta. La tormenta final está aquí.

ECONOMÍA

Han desaparecido el impuesto federal sobre la renta y el impuesto de sociedades. Está muriendo el antiguo modelo basado en la deuda, sustituido por un sistema impulsado por la riqueza y respaldado por activos que descentraliza el control y devuelve la soberanía financiera a la ciudadanía.

Las órdenes ejecutivas, las reservas de criptomonedas y la integración del blockchain se han colocado durante años para desmontar el complejo de la Fed y del IRS y hacer la transición hacia un dólar emitido por el Tesoro y respaldado por oro. Esta transición se basa en la cadena de bloques blockchain, la inteligencia artificial y la tecnología cuántica para crear una estructura financiera transparente y a prueba de fraude, libre de la inflación de las monedas fiduciarias.

A nivel mundial, las naciones se están liberando del dominio de los bancos centrales y están adoptando monedas respaldadas por activos reales y finanzas descentralizadas. La redención no es la meta, sino el acceso a la reconstrucción de todo lo que destruyeron.

El nuevo dólar del Tesoro estará respaldado por valor tangible (oro, plata y recursos estratégicos), no por promesas. Las redes blockchain como XRP Ledger y Axelar ofrecerán transacciones instantáneas, seguras y sin fronteras, eliminando a los intermediarios que se lucraban con tu trabajo.

Está llegando a su fin la era de la banca centralizada. La pregunta no es si esto sucederá, sino cuán preparado está uno para vivir en un sistema donde su patrimonio esté autocustodiado, libre de impuestos y a prueba de inflación. Ya no es una idea lejana la era dorada: se está gestando en tiempo real.

Existe una ventana de recompra de XRP para estabilizar las vías de transición; los valores se reflejan en cuentas cuánticas, sin toma de órdenes públicas. La moneda de arco iris se mueve donde es más limpia la intención; el desperdicio desencadena restricciones, no castigos. Algunos de los beneficiarios de los programas de prosperidad han sido rechazados por el QFS por falta de integridad, ya que hablaban de espiritualidad pero sólo querían llenarse su bolsillo.

¿Qué es esto en realidad? La recuperación fue la puerta. La restitución es la clave. La restauración es el trabajo. Convirtieron nuestra vida en libros de contabilidad. Estamos convirtiendo los libros de contabilidad de nuevo en la vida: redes de agua potable, alimentos soberanos, cuerpos sanados, niños educados y comunidades con una luz que nunca se apaga.

Preguntaste qué viene después del apagón. Esto. El silencioso zumbido de un mundo que se reescribe, no con discursos, sino con un millón de actos precisos de servicio. Mantén tu campo estable. Invierte con intención. Construye desde donde te encuentras.

UCRANIA

El círculo íntimo de Zelensky acusado de corrupción masiva.https://youtu.be/iAgF34U7LXA?si=IoRvkRWo_XVZ5rcx

acusado de corrupción masiva.https://youtu.be/iAgF34U7LXA?si=IoRvkRWo_XVZ5rcx Trump ofrecerá a Putin minerales raros de Alaska y Ucrania a cambio de la paz.https://www.telegraph.co.uk/us/news/2025/08/13/trump-to-present-minerals-deal-to-putin-in-alaska/

La cumbre de Alaska está programada para el viernes 15 de agosto, pero no se trata de una sesión fotográfica para un apretón de manos, sino de la plataforma para una rendición negociada que permitirá el regreso del este de Ucrania a Rusia a cambio de desmontar laboratorios biológicos y el cierre de corredores de tráfico.

El 10 de agosto de 2025, el vicepresidente Vance lo hizo oficial: «EEUU ha terminado con la financiación de la guerra en Ucrania». Se acabaron los miles de millones que desaparecen en el agujero negro de la «ayuda exterior», se acabó el lavado de dinero de los contribuyentes en un campo de batalla.

Esto va más allá del fin de una guerra. Es desmontar el último pilar de un orden posterior a la segunda guerra mundial, cimentado en un conflicto permanente. Ucrania nunca fue un caso de beneficencia; fue un centro de lavado de dinero disfrazado de proyecto democrático.

En el centro de ese apalancamiento se encuentra el sistema financiero cuántico. Activado discretamente en la primavera de 2025, y respaldado por el oro recuperado de las bóvedas del Vaticano, los depósitos ucranianos y las reservas africanas, el QFS ya está sustituyendo a la red Swift.

Una vez firmado el acuerdo de Alaska, Rusia y el este de Ucrania adoptarán el QFS. Con países como Hungría, Brasil y la India preparándose para unirse al marco de Gesara, ya no es una teoría el fin de la financiación de guerras basadas en moneda fiduciaria: es un hecho. El recorte de la financiación a Ucrania no es sólo una política. Es el detonante de un reinicio a gran escala que derrumbará el orden mundialista y lo sustituirá por un sistema soberano, respaldado por oro, que no podrán manipular.

ANTÁRTIDA

Las palabras de Putin en su reciente entrevista con Tucker Carlson revelaron secretos que van más allá de la imaginación: un conflicto de poder, tecnología y verdades ocultas que han sido enterradas a la vista del público. ¿Qué yace realmente bajo la gélida profundidad de la Antártida? ¿Podría contener la clave para cambiar por completo nuestra comprensión de la realidad? Imaginen tecnología de vanguardia, misterios ancestrales y luchas de poder trascendentales confluyendo en un solo lugar. Esto no es ciencia ficción; es la lucha por el futuro.

La Antártida no es lo que nos han contado. Bajo el hielo yace tecnología: fenómenos aéreos masivos no identificados que aprovechan la energía de punto cero, algo que desafía todo lo que nos han dicho. Estas herramientas podrían alterar la realidad misma, y no están aquí para el beneficio de la humanidad por ahora.

No se trata sólo de poder. Lo que yace bajo el hielo es sobrenatural. La tecnología que se encuentra allí puede trascender dimensiones, conectando la comunicación con reinos más allá. Misterios bíblicos y otros misterios antiguos están ligados a esta fuerza, custodiados con fiereza por quienes han comprendido su poder durante siglos.

Mientras presidentes y élites mundiales recorren la Antártida en busca de conocimiento oculto, los sombreros blancos se preparan para un enfrentamiento definitivo. La élite no se rendirá fácilmente, pues posee recursos y poderes que se extienden más allá de este mundo. Pero se acercan los sombreros blancos, armados con la verdad y la determinación.

La batalla que se libra ahora es más que un simple conflicto: es una lucha por la esencia misma de la humanidad. Las revelaciones que se avecinan lo cambiarán todo. Nos encontramos al borde de una nueva era donde está a punto de cambiar radicalmente todo lo que creíamos saber.

Las sombras son oscuras, pero la luz se alza. En el silencio gélido de la Antártida, aguarda un poder, no para ser temido, sino para ser comprendido y liberado. Éste es un viaje a través de verdades ocultas, una llamada a la rendición de cuentas. Las fuerzas de la luz y de la oscuridad se preparan para un enfrentamiento final. Cuando se calme el polvo, emergerá la verdad y el mundo nunca volverá a ser el mismo.

