La Guardia Civil detiene a un varón por provocar un incendio en un garaje comunitario de Roquetas de Mar con 350 viviendas desalojadas

El fuego afectó a varios vehículos, obligó a evacuar 350 viviendas del residencial de la zona de Las Salinas, y dejó tres personas atendidas por los Servicios Sanitarios.

La intervención conjunta de los servicios de emergencias y el aviso de la ciudadanía fueron decisivos para evitar una situación más grave.

La Guardia Civil detiene a una persona como presunta autora de un delito de estragos por incendio con grave riesgo para las personas, así como delitos de lesiones y daños, tras el incendio declarado en la madrugada del pasado 12 de enero, en el garaje comunitario de un residencial en la zona de Las Salinas de Roquetas de Mar. Un suceso que obligó a desalojar unas 350 viviendas y movilizó a un amplio operativo de emergencias.

Los hechos tuvieron lugar el pasado día 12 de enero del 2026, sobre las 01:45 horas, cuando se tuvo conocimiento en la central de la Guardia Civil de un incendio en el garaje comunitario, el cual se extendió con rapidez entre los vehículos.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, Policía Local, Servicios Sanitarios y siete dotaciones de Bomberos, que trabajaron durante varias horas para controlar las llamas.

Como medida preventiva, se procedió al desalojo completo del edificio residencial. Tres personas tuvieron que ser atendidas por los servicios médicos, dos por inhalación de humo y una por ansiedad, aunque no se han detallado lesiones de gravedad. El incendio quedó totalmente extinguido a las 06:07 horas.

A causa del suceso, hasta la fecha se han recibido hasta 26 denuncias por daños ocasionados, tanto en vehículos como en inmuebles, siendo el total de inmuebles dañados unos 40 y 18 vehículos.

A raíz de los hechos, el personal de la Guardia Civil encargado de la investigación realiza una minuciosa reconstrucción de hechos, infiriendo la participación del detenido, el cual accede al garaje comunitario, golpea un vehículo estacionado con violencia y haciendo uso de algún tipo de material inflamable incendia de forma premeditada el vehículo, propagándose el fuego a los vehículos colindantes, así como al techo del garaje, comenzándose a propagar el fuego por todo el garaje.

Como resultado de esta actuación la Guardia Civil organiza un dispositivo para localizar al autor de los hechos, el cual es identificado, detenido y puesto a disposición de los Juzgados de Roquetas de Mar (Almería).

Esta actuación refleja el firme compromiso de todos los equipos de emergencia ante este tipo de hechos para garantizar y preservar la seguridad colectiva y protección de los ciudadanos en toda la provincia de Almería.

Este incidente subraya la importancia de la colaboración entre ciudadanos y cuerpos de seguridad, así como el trabajo coordinado de los servicios de emergencia. Gracias al aviso y a la intervención inmediata de la Guardia Civil, los bomberos del Poniente y los servicios sanitarios de Roquetas de Mar, fue posible evitar un resultado que podría haber tenido consecuencias graves.