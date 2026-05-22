La Guardia Civil intensifica la lucha contra el “petaqueo” en las costas de Almería con decenas de intervenciones y miles de litros de combustible incautados

La Guardia Civil mantiene un dispositivo permanente de vigilancia y control sobre las redes logísticas que abastecen a las organizaciones dedicadas al tráfico ilícito por vía marítima

En lo que va de año, los agentes han intervenido un total de 78.800litros de combustible,21-embarcaciones,14-vehículos y han procedido a la detención de 8 personas, todo ello relacionado con el petaqueo

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería, continúa reforzando su presión operativa contra el denominado “petaqueo”, actividad ilícita relacionada con el almacenamiento, transporte y suministro de combustible de las embarcaciones utilizadas por organizaciones criminales en el litoral andaluz.

“Estas actuaciones se enmarcan dentro de los dispositivos que la Guardia Civil de la Comandancia de Almería desarrolla de forma permanente, en la provincia, para la lucha contra el contrabando, el narcotráfico y las redes vinculadas al tráfico de personas, así como para la prevención de los riesgos asociados a este tipo de actividades delictivas”

Dentro de los distintos dispositivos desarrollados en el litoral almeriense, los agentes han llevado a cabo numerosas actuaciones preventivas y operaciones dirigidas a detectar infraestructuras logísticas, puntos de abastecimiento y movimientos sospechosos en zonas costeras especialmente sensibles.

Como resultado de estas actuaciones, la Guardia Civil ha intervenido en lo que va de año un total de 78.800itros de combustible, presuntamente destinados al abastecimiento de embarcaciones empleadas tanto para el tráfico de drogas como para el favorecimiento de la inmigración irregular.

Asimismo, en el marco de estas actuaciones, los agentes han intervenido un total de 21 embarcaciones,14 vehículos y han procedido a la detención /investigación de 8 personas relacionadas con este tipo de actividades delictivas.

La Guardia Civil destaca la complejidad de este tipo de operativos, desarrollados en muchas ocasiones en horarios nocturnos y en zonas de difícil acceso, donde resulta fundamental la coordinación entre las distintas unidades desplegadas sobre el terreno y los centros de mando y control.

El “petaqueo” constituye una pieza clave dentro de la logística de las organizaciones criminales, ya que permite suministrar combustible y apoyo a embarcaciones que operan en alta mar, favoreciendo actividades ilícitas y poniendo en riesgo tanto la seguridad marítima como el entorno natural de las costas.

La Guardia Civil mantiene su firme compromiso en la lucha contra estas redes criminales, reforzando la vigilancia sobre el litoral almeriense y desarrollando actuaciones encaminadas a garantizar la seguridad ciudadana y la protección del medio marítimo.

Recomendaciones de la Guardia Civil;

Ante cualquier movimiento sospechoso relacionado con almacenamiento de combustible, embarcaciones o actividad nocturna en zonas aisladas de costa, se recomienda contactar inmediatamente con la Guardia Civil a través de sus diferentes canales de comunicación, incluso de forma anónima, para comunicar cualquier hecho o circunstancia de interés, a través del teléfono 062, web www.guardiacivil.es y la aplicación “Alertcops”

La colaboración ciudadana resulta fundamental para detectar actividades vinculadas al narcotráfico y a las redes de apoyo logístico en el litoral