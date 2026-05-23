La Guardia Civil desarticula un punto de venta de drogas en Vélez-Rubio y detiene a cuatro personas

La Operación “ELVEZ”, permitió realizar dos entradas y registros domiciliarios en la localidad de Vélez-Rubio, logrando desarticular un activo punto de venta de sustancias estupefacientes

La actuación desarrollada por la Guardia Civil refuerza la seguridad ciudadana y la lucha contra el tráfico de drogas en la comarca de Los Vélez

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería ha procedido, en el marco de la operación “ELVEZ”, a la detención de cuatro personas como presuntas autoras de un delito de tráfico de drogas, logrando desarticular un punto de venta de sustancias estupefacientes en la localidad de Vélez-Rubio.

Esta actuación se enmarca dentro de las funciones que la Guardia Civil desarrolla para la prevención, investigación y persecución del tráfico de drogas, así como para el mantenimiento y protección de seguridad ciudadana.

La investigación se inició tras detectarse continuas alteraciones del orden público y diversos episodios relacionados con la seguridad ciudadana en las inmediaciones de una vivienda de la localidad, hechos que habían generado preocupación e inseguridad entre los vecinos.

Las pesquisas desarrolladas por los agentes permitieron comprobar que la vivienda investigada estaba siendo utilizada como punto de venta de droga mediante el método conocido como “menudeo”.

Además, los investigados presuntamente utilizaban amenazas e intimidaciones hacia vecinos de la zona para evitar cualquier interferencia en la actividad ilícita.

Durante el desarrollo de la operación, la Guardia Civil llevó a cabo dos entradas y registros domiciliarios con la participación de efectivos del Grupo de Acción Rápida (GAR) y de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC).

En los registros practicados, los agentes intervinieron diversas sustancias estupefacientes preparadas para su distribución, entre las que se encontraban cocaína, hachís, marihuana y metanfetamina, además de 860 euros en efectivo y varias armas destinadas presuntamente a la protección del punto de venta.

La operación se ha saldado con la detención de cuatro personas, decretándose para una de ellas el ingreso en prisión provisional por parte de la autora judicial competente.

La Guardia Civil continúa potenciando actuaciones dirigidas a la prevención y persecución del tráfico de drogas, reforzando la seguridad vecinal en la provincia de Almería.