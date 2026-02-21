La Guardia civil detiene a una empleada por presunta apropiación indebida tras realizar transferencias no autorizadas por valor aproximado de unos 620.000 euros

Utilizando su posición laboral, efectuó transferencias de dinero no autorizadas desde la empresa hacia cuentas personales

La Guardia Civil procedió también a la detención de la pareja de la trabajadora, titular también de la cuenta, el cual había incrementado su patrimonio de manera sustancial

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería, en el marco de la operación “CABANK”, han detenido a una pareja e investigado a una tercera persona como supuestos autores de un delito de apropiación indebida cometidos en la localidad de Vícar.

La investigación llevada a cabo por la Guardia Civil de Almería, se inició tras las comprobaciones efectuadas por la empresa, que detectó movimientos económicos irregulares y trasferencias aparentemente ajenas a la actividad normal del negocio. Según las primeras indagaciones de los agentes, la trabajadora habría utilizado el acceso derivado de sus funciones laborales, para ordenar o ejecutar dichas operaciones sin autorización en diferentes cantidades.

En el transcurso de la investigación la Guardia Civil pudo comprobar la participación de su pareja, el cual en poco tiempo había incrementado su nivel de vida, así como su patrimonio, por lo que se procedió igualmente a su detención, al figurar como titular de las cuentas receptoras de los fondos.

Los detenidos habrían defalcado en diferentes cantidades y fechas un total de 629.320 euros, cantidades que habían ido transfiriendo desde cuentas de la empresa, hacia cuentas bancarias vinculadas a la pareja.

Durante la operación, se realizó un registro en la vivienda de ambos, donde se intervinieron diversa documentación, joyas y relojes de valor indeterminado, ordenadores y otros dispositivos informáticos, así como dos motocicletas, una furgoneta y un turismo, todos ellos adquiridos con fecha posterior a que comenzasen las transferencias no consentidas desde la cuenta titularidad de la empresa.

La investigación continúa abierta, estando pendiente la recepción de documentación financiera.

Tanto las diligencias instruidas como los detenidos, son puestos a disposición del Partido Judicial de Almería.

La Guardia Civil recuerda la importancia de establecer mecanismos de control interno y supervisión en la gestión económica de empresas y entidades, con el fin de prevenir posibles casos de apropiación indebida y otras conductas fraudulentas. Asimismo, se recomienda comunicar cualquier irregularidad o sospecha a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para su adecuada investigación.