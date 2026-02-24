La Guardia Civil intervine 110 armas de alarma y señales, que no cumplen la normativa vigente

La Guardia Civil de Almería ha intervenido 110 armas de alarma y señales que podrían haber pertenecido a una empresa francesa

Las armas intervenidas en el año 2023, al constatarse que no estaban numeradas ni punzonadas conforme a la normativa vigente, fueron objeto de un informe desfavorable por parte de la IAE de Almería, debiendo haber evitado su introducción en España

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería ha intervenido 110 armas de alarma y señales (categoría 7.6) cuyo destino final era el poder usarlas en un parque temático de la provincia. Las armas, tipo revólver marca B RUNI calibre 9mm Knall, carecían de numeración y han sido depositadas en la Intervención de Armas y Explosivos quedando a la disposición de la Subdelegación del Gobierno.

La Guardia Civil, a través de la Intervención de Armas y Explosivos, ejerce funciones de control preventivo sobre la fabricación, tenencia, circulación y uso de armas, velando por el estricto cumplimiento de la normativa reglamentaria.

La actuación se inició fruto de las labores de control y obtención de información en relación con la tenencia y uso de armas que realiza la Guardia Civil, al tener conocimiento de que podían hallarse armas de alarma y señales que supuestamente estaban siendo ofrecidas para su venta por una empresa francesa en situación de quiebra y concurso de acreedores.

El pasado 02 de febrero del 2026 componentes de la Intervención de Armas y Explosivos (IAE) de la Guardia Civil de Almería, se desplazaron a las instalaciones de un establecimiento en la provincia, donde hallaron 11 cajas de madera, las cuales portaban en su interior 110 armas tipo revólver, marca Bruni, calibre 9mm Knall, carentes de numeración y con punzonado, aparentemente de procedencia italiana.

De las indagaciones realizadas por la Guardia Civil se desprende, que estas armas podrían haber pertenecido a una empresa francesa que en el año 2023 solicitó autorización a la Subdelegación del Gobierno en Almería para la celebración de un juego de aventuras o rol a desarrollar en la zona del desierto de Tabernas.

Dicho evento finalmente no se celebró, tras emitirse informe desfavorable por parte de la IAE de Almería, al constatarse que las armas de alarma y señales que se pretendían introducir en España no estaban numeradas ni punzonadas, conforme a la normativa vigente.

Por todo ello, y ante el riesgo que de dichas armas pudieran nuevamente intentar venderse y ponerlas en circulación, la Guardia Civil procedió a la aprehender las citadas, las cuales fueron depositadas en la Intervención de Armas y Explosivos de la Comandancia de Almería, encontrándose a disposición de la Subdelegación del Gobierno de Almería.

Desde la Comandancia de la Guardia Civil de Almería se recomienda:

Que la tenencia, depósito, comercialización y uso de armas están sometidos a una estricta regulación administrativa, recomendándose a los ciudadanos que, ante cualquier duda sobre su situación legal o requisitos reglamentarios, consulten previamente con la Intervención de Armas y Explosivos correspondiente, evitando así posibles infracciones administrativas o responsabilidades penales.