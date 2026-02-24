El Ayuntamiento de Huércal-Overa se suma a la Red de Municipios Taurinos de Andalucía (REMTA)

Patricia López Rojas

La adhesión será aprobada el próximo viernes en el Pleno Ordinario

El Ayuntamiento de Huércal-Overa aprobará el viernes en Pleno su adhesión a la Red de Municipios Taurinos de Andalucía (REMTA), una iniciativa de la Junta de Andalucía que tiene como objetivo la defensa, promoción y divulgación de la tauromaquia en toda la región. Con este paso, el municipio refuerza su compromiso con la defensa, promoción y conservación de sus tradiciones y su patrimonio cultural. Esta adhesión permitirá a Huércal-Overa colaborar con otros municipios y dar visibilidad al municipio dentro de esta red.

El alcalde de Huércal-Overa, Domingo Fernández, ha destacado la importancia de este acuerdo: «Nuestra adhesión a la REMTA no es solo un respaldo a la tradición, sino una apuesta decidida por la cultura y el desarrollo económico que los eventos taurinos y culturales generan en nuestro pueblo. Queremos proteger nuestro patrimonio y asegurar que las futuras generaciones sigan disfrutando de nuestras raíces».

De forma paralela a esta adhesión, desde el equipo de gobierno recuerdan el ambicioso proyecto de rehabilitación de la Plaza de Toros del municipio. Este emblemático edificio, que data de 1901, será recuperado gracias a la colaboración con la Diputación Provincial de Almería a través de los Planes Provinciales.

La intervención no solo busca devolver el esplendor a un inmueble centenario, sino también dotar a Huércal-Overa de un espacio versátil. El objetivo es que la plaza pueda albergar desde festejos taurinos hasta conciertos, ferias y actividades sociales, convirtiéndose en un motor de actividad durante todo el año.

«La plaza es parte del alma de Huércal-Overa desde hace más de 120 años. Con su rehabilitación, no solo salvamos un monumento histórico, sino que ganamos un recinto multiusos de primer nivel para todos los vecinos», ha señalado el primer edil.

Con estas actuaciones, el Ayuntamiento de Huércal-Overa sigue trabajando en la recuperación del patrimonio local y en la dinamización de la oferta cultural y de ocio de la comarca.