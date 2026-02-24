El transporte público metropolitano de Almería superó los 7,1 millones de viajes durante 2025

El Consorcio de Transportes de Almería bate nuevamente récord de viajeros en el pasado ejercicio

El Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Almería ha cerrado el año 2025 con más de siete millones cien mil viajes y un repunte del 23 % con respecto a 2024, situando nuevamente al transporte público en cifras récord que superan con creces las registradas antes de la pandemia.

Idéntica evolución ascendente ha experimentado la penetración y uso de la conocida como “tarjeta verde”, título de transporte metropolitano que ha seguido creciendo, pasando de un porcentaje de uso ya elevado en el año 2024 con una penetración del 77% del total de las cancelaciones al 78 % registrado durante el año 2025, lo que supone que casi 8 de cada 10 desplazamientos metropolitanos se realizan disfrutando de las bonificaciones y ventajas del bono de transporte del Consorcio.

“Al igual que el año 2024, el 2025 ha supuesto, sin lugar a duda, la consolidación de la confianza de los ciudadanos en el transporte público”, ha manifestado la delegada territorial de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Dolores Martínez.

La delegada ha destacado el esfuerzo realizado por la Junta de Andalucía y más concretamente por el Consorcio de Transporte de Almería, para mantener las bonificaciones al transporte, así como la aprobación y prórroga de las bonificaciones adicionales del 20% en las tarifas de las tarjetas metropolitanas aprobadas por la Junta, descuentos que se suman a los ya ofrecidos por el propio título (30%) y a las bonificaciones aprobadas por el Gobierno de España (20%).

Asimismo, el director gerente del Consorcio de Transporte de Almería, Luis Miguel Carmona, ha realizado balance y ha señalado que los transportes públicos integrados en el consorcio metropolitano almeriense han visto incrementada la demanda durante 2025 en más de 400.000 viajes, “subida que sitúa al área metropolitana de Almería por encima de la media porcentual que se registró en el resto de las áreas metropolitanas andaluzas en las que, siguiendo la misma tendencia alcista, se superaron los 141 millones de desplazamientos, con un crecimiento del 15,09 % respecto al ejercicio anterior, con una cifra global de 4,11 millones de tarjetas de transporte emitidas y una generación de 8,6 millones de operaciones en red de ventas”.

Carmona ha denominado como de “balance récord” el realizado sobre el año 2025, indicando que se ha analizado la situación por la que atraviesa el transporte de viajeros “en nuestra aglomeración metropolitana”, mostrando una “excelente y satisfactoria evolución de datos durante el pasado ejercicio”. En este sentido, de forma proporcional al número de desplazamientos, también se ha producido un aumento exponencial del número de títulos de transporte activos en el área metropolitana de Almería, títulos que han experimentado un crecimiento del 19 % con respecto a 2024, pasando de las 162.772 tarjetas activas a final del año pasado a casi de 195.000 a cierre de este ejercicio.

Asimismo, ha indicado que esto va unido “al crecimiento de nuestros servicios, donde actualmente se están ofreciendo en nuestra área metropolitana, más de 440 servicios de lunes a viernes y más de 176 los fines de semana y festivos, con un incremento de más del 13% con respecto a los servicios previos a la pandemia”.

Ha señalado Carmona que especial mención merecen el número de desplazamientos registrados en 2025 en los servicios de transporte urbano de las ciudades de El Ejido y Almería utilizando la tarjeta metropolitana. Este uso ha pasado de las 35.268 cancelaciones en el año 2019, cuando solamente se encontraba integrado en el Consorcio el urbano de El Ejido, a los más de 2.100.000 realizados durante el pasado año, lo que supone un incremento de casi el 25% de los viajes realizados con la tarjeta metropolitana respecto al año anterior.

Además, desde 2022, con la integración con el urbano de Almería se ha multiplicado por 10 el número de viajeros urbanos que usan la tarjeta del consorcio, que supone casi un 20% de las cancelaciones que se llevan a cabo con tarjeta del consorcio, se realizan en el urbano de Almería.

Igualmente, ha destacado el crecimiento que han experimentado los servicios y desplazamiento a la UAL, donde actualmente cuenta con 32 servicios (ida y vuelta), 20 servicios más (un 200% crecimiento) respecto a periodos anteriores al año 2019, donde solo se contaba con 12 servicios y 177 mil desplazamientos al campus universitario, con un incremento de más del 12% con respecto al periodo anterior.

Respecto a la Tarjeta Joven, muy demandada por los jóvenes de Andalucía y que es una realidad desde enero de 2022, donde hemos pasado de 5.670 en 2024 a casi 8.000 tarjetas jóvenes operativas, un crecimiento del 37% respecto al año anterior.