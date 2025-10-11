La Guardia Civil investiga a una persona en Vícar por maltrato animal

Gracias a la colaboración ciudadana la Guardia Civil tiene conocimiento de que una persona propina una paliza a un perro de raza Pastor Belga Malinois

El animal fue retirado de forma preventiva y trasladado a una protectora, quedando bajo custodia temporal y a disposición de la autoridad competente

La Guardia Civil, en el marco de las actuaciones desarrolladas por el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), ha instruido diligencias en calidad de investigado a un varón, como presunto autor de un delito de maltrato animal cometido en la localidad de Vícar (Almería).

Los hechos se iniciaron tras recibirse una llamada telefónica en dependencias oficiales, informando de un posible caso de maltrato hacia un perro en vía pública, con un comportamiento agresivo y reiterado hacia el animal.

Agentes de la Unidad de DEPRONA procedieron a la comprobación de la veracidad de los hechos, verificando el posible delito contra el animal. Se realizaron las gestiones oportunas para la identificación del presunto autor, así como del animal y su titularidad.

Los agentes se desplazaron al domicilio del propietario del animal, donde se realizó una inspección visual del perro, comprobando que su apariencia coincidía con el ejemplar maltratado. A requerimiento de los agentes, el titular manifestó no disponer en ese momento de la cartilla sanitaria del animal. Posteriormente, mediante lectura de microchip, se verificó la identidad y titularidad del animal.

Dadas las circunstancias y ante la sospecha fundada de maltrato, los agentes procedieron a levantar acta de constatación de los hechos y a la retirada preventiva del perro, que fue depositado en una protectora de animales, concertada con la Diputación Provincial, y quedó bajo custodia temporal a disposición de la autoridad judicial competente.

Las diligencias instruidas han sido remitidas al Tribunal de Instancia de Almería.

Consejos de la Guardia Civil a la ciudadanía

Si eres testigo de un posible caso de maltrato animal, no dudes en ponerlo en conocimiento de la Guardia Civil a través del teléfono 062. La colaboración ciudadana es fundamental para prevenir y erradicar este tipo de conductas.

Recuerda tu responsabilidad como propietario: La tenencia de animales domésticos conlleva una responsabilidad legal y moral. Proporcionarles alimento, agua, atención veterinaria y un entorno seguro es una obligación regulada por la normativa vigente.

El maltrato animal es delito, el maltrato injustificado a animales domésticos puede conllevar penas de prisión, inhabilitación para la tenencia de animales y multas económicas.

Protege a quienes no pueden defenderse: Los animales son seres sensibles. Actuar contra el maltrato es actuar por una sociedad más justa, ética y respetuosa con el entorno.