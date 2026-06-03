La Guardia Civil ejecuta un plan de intensificación de lucha contra el cultivo indoor de cannabis en Almería, neutralizando un centenar de enganches ilegales, 30 detenidos y la incautación de 9000 plantas de marihuana

Las actuaciones desarrolladas en distintos municipios de la provincia han permitido desarticular infraestructuras destinadas al cultivo intensivo de marihuana y a la distribución de sustancias estupefacientes, interviniendo más de 9.000 plantas de marihuana, cerca de una tonelada de hachís y prácticamente 1000 gramos listos para el corte de cocaína saldándose con unos 30 detenidos

La neutralización de más de un centenar de acometidas fraudulentas ha evitado graves riesgos para la seguridad de los vecinos y para las infraestructuras eléctricas

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería, mantiene una intensa actividad operativa en la lucha contra organizaciones y grupos dedicados al cultivo, elaboración y distribución de sustancias estupefacientes, desarrollando durante los primeros meses del año numerosas investigaciones y explotaciones operativas en distintos puntos de la provincia.

Estas actuaciones se enmarcan dentro de los dispositivos permanentes que la Guardia Civil desarrolla en la provincia de Almería para la prevención y persecución del narcotráfico, el desmantelamiento de infraestructuras destinadas al cultivo intensivo de cannabis y la erradicación de las conexiones fraudulentas a la red eléctrica asociada a este tipo de actividades delictivas, con el fin de garantizar la seguridad de los ciudadanos frente a los riesgos derivados de estas actividades ilícitas.

Las actuaciones, en número total de 13, se han llevado a cabo en los municipios de Vícar, Roquetas de Mar, La Mojonera, Rioja, Benahadux, Huércal de Almería, Viator, Tabernas, Albox, y otros puntos del territorio provincial, permitido desmantelar numerosas plantaciones indoor, instaladas en viviendas, naves industriales, cortijos, cuevas y edificaciones asiladas acondicionadas específicamente para el cultivo intensivo de marihuana.

Como resultado global de estas actuaciones, la Guardia Civil ha intervenido más de 9.000 plantas de marihuana, cerca de 8.000 cogollos preparados para su distribución, una tonelada de hachís y prácticamente un kilogramo de cocaína.

Asimismo, se han intervenido más de un centenar de cometidas ilegales a la red eléctrica las cuales han sido neutralizadas, centenares de lámparas de alta potencia, balastros, reflectores, cuadros eléctricos, ventiladores, extractores, filtros de aire, equipos de aire acondicionado y demás infraestructura utilizadas para mantener cultivos intensivos durante todo el año.

Las investigaciones han permitido además la detención o investigación de treinta personas por delitos contra la salud pública, pertenecía a organizaciones dedicadas al cultivo o elaboración de sustancias estupefacientes, tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico.

Riesgo de los enganches ilegales

Uno de los aspectos más relevantes detectados en las actuaciones desarrolladas por la Guardia Civil ha sido la existencia de un elevado número de acometidas fraudulentas a la red eléctrica utilizadas para abastecer las plantaciones de cannabis.

Gracias a la colaboración con técnicos de las compañías suministradoras se han neutralizado más de un centenar de conexiones ilegales a la red eléctrica, evitando situaciones de grave riesgo para la población.

Este tipo de instalaciones clandestinas, requieren un elevado consumo energético para alimentar de forma continua sistemas de iluminación, ventilación, climatización y extracción provocando sobrecargas en la red eléctrica, averías en centros de transformación, caídas de tensión y cortes en los suministros que afectan directamente a los vecinos.

Además, la manipulación ilegal de instalaciones eléctricas incrementa notablemente el riesgo de incendios, electrocuciones y explosiones, generando situaciones de peligro tanto para los responsables de las plantaciones como para los residentes de las viviendas colindantes.

La lucha contra el cultivo y tráfico de drogas continúa siendo una de las prioridades operativas de la Guardia Civil en la provincia de Almería debido al grave perjuicio que estas actividades generan sobre la seguridad ciudadana, la convivencia vecinal, y las infraestructuras públicas.

La Guardia Civil continúa desarrollando investigaciones encaminadas a localizar nuevas plantaciones, identificar a sus responsables y erradicar las redes dedicadas a estas actividades ilícitas.

La Guardia Civil recuerda a los ciudadanos que su colaboración continúa siendo una herramienta fundamental para la detección de este tipo de actividades ilícitas, permitiendo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad actuar de forma rápida y eficaz frente a organizaciones y grupos dedicados al narcotráfico.

Por ello la importancia de comunicar cualquier indicio relacionado con posibles plantaciones de marihuana teniendo a disposición diferentes canales de comunicación, incluso de forma anónima, para comunicar cualquier hecho o circunstancia de interés, a través del teléfono 062, web www.guardiacivil.es y la aplicación “Alertcops” ante:

-Fuertes olores característicos a cannabis

-Ruido constante de aparatos de climatización o extracción

-Ventanas permanentemente cerradas o cubiertas

-Manipulación o conexiones sospechosas en cuadros eléctricos

-Cortes frecuentes de suministro eléctrico en una zona determinada

-Entradas y salidas continuas de personas o vehículos en inmuebles aparentemente deshabitados.

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