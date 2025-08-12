La Guardia Civil refuerza las medidas de prevención en la provincia de Almería tras detectar varios casos de hurtos a personas vulnerables

Se ha investigado a un hombre y una mujer, de 35 y 34 años, como presuntos autores de un delito de hurto continuado

Utilizaban métodos de engaño, haciéndose pasar por falsos compradores de oro, o técnicas de distracción para sustraer los monederos de los bolsos

Para prevenir nuevos casos de robo o estafa mediante engaño, la Guardia Civil aconseja extremar la precaución y evitar la proximidad de personas desconocidas, e insta a las víctimas a contactar de inmediato con el “062”

La colaboración ciudadana y la disponibilidad permanente de canales de comunicación anónimos, como la web www.guardiacivil.es y la aplicación ‘Alertcops’, resultan fundamentales”

La Guardia Civil de Almería ha detectado en el último mes varios casos de hurto a personas mayores mediante distintos métodos de engaño en localidades con afluencia turística o con eventos destacados, en los que los autores aprovechan para establecer contacto físico y sustraer discretamente objetos de valor, o bien se hacen pasar por vendedores o tasadores para acceder a las viviendas y apropiarse de joyas u otros efectos

El caso más reciente, el pasado 8 de agosto se produjo otro hecho delictivo en el mercadillo de la localidad de Serón, cuando dos personas se aproximaron, aparentemente de forma fortuita, a un hombre que caminaba portando una bicicleta. Tras provocar que perdiera el equilibrio, y bajo el pretexto de auxiliarlo, uno de los autores aprovechó la ocasión para sustraer de una de las alforjas de la bicicleta una cartera que contenía 450 euros

Otro de los casos tuvo lugar el pasado 5 de agosto, a las 9:39 horas, cuando una mujer de 82 años regresaba a su vivienda tras salir del banco. En una calle próxima a su domicilio, en Aguadulce (Roquetas de Mar), fue abordada mediante engaño por otra mujer, quien logró que la invitara a entrar en su casa para mostrarle sus joyas. La autora persuadió a la víctima haciéndole creer que dos hombres que aguardaban en un vehículo cercano eran expertos que podían tasar el oro. Posteriormente, cuando las joyas fueron trasladadas al vehículo para su exhibición, los dos varones que se encontraban en su interior se las arrebataron y todos se dieron a la fuga

Otro de ellos fue el pasado 16 de julio, cuando una mujer se encontraba en el mercadillo semanal de la localidad de Cantoria. En ese contexto, una joven hizo el gesto de querer entablar una conversación en tono amistoso con la víctima y, tras observar que guardaba su monedero en el interior del bolso, aprovechó un momento de descuido para sustraerlo

En todos los casos, los autores habrían realizado una observación previa de sus víctimas, para posteriormente ejecutar la acción delictiva adoptando una conducta que aparentara total naturalidad, con el fin de evitar levantar sospechas. Los equipos de investigación de la Guardia Civil, en coordinación con las distintas unidades territoriales de la provincia de Almería, y tras la obtención de indicios mediante la inspección ocular de los lugares de los hechos y la práctica de entrevistas a posibles testigos, lograron, a través de las diligencias instruidas por los agentes del Puesto de Albox, la identificación de dos personas como presuntas autoras de los ilícitos investigados

Finalmente, se han sido investigado un hombre de 35 y una mujer de 34 años, como presuntos autores de un delito de hurto continuado. La investigación continúa abierta para esclarecer los hechos y recuperar los efectos sustraídos.

Prevención y seguridad a través del Plan Mayor Seguridad

Esta operación está enmarcada dentro del Plan Integral de Lucha contra la Delincuencia, que está centrado en la investigación, resolución y prevención de aquellos delitos cometidos contra el patrimonio en la comarca almeriense del Valle del Almanzora. En esta ocasión, la colaboración ciudadana ha sido determinante para identificar a los detenidos y esclarecer los hechos.

Además, estas actuaciones se integran dentro de la estrategia de la Guardia Civil en el marco del Plan Mayor seguridad, el cual, pretende difundir y sensibilizar a colectivo de personas de mayor edad sobre problemáticas específicas. Dicho plan consiste en la activación de una serie de medidas tendentes a mejorar la información que reciben tanto las propias personas mayores como su entorno, en relación con los riesgos de seguridad que les afectan, así como de los medios que la sociedad pone a su disposición para su protección, entre los que se incluye la especial sensibilidad a la hora de recoger las denuncias por estos hechos delictivos.

Asimismo, la Guardia Civil mantiene activa su labor de prevención a través de diversas actividades que continúa desarrollando e impartiendo en diferentes Centros Oficiales de toda la provincia de Almería incluidas las localidades de la Comarca del Valle del Almanzora. En este sentido, recientemente se han llevado a cabo, y está previsto que próximamente se continúe desarrollando, charlas informativas en esta Comarca. Estas jornadas, impartidas por agentes especializados, están orientadas a reforzar la seguridad de las personas mayores y a prevenir los delitos que con mayor frecuencia afectan a las personas especialmente vulnerables.

Consejos de seguridad

En caso de haber sido víctima de un delito de estas características, se aconseja contactar de forma inmediata con la Guardia Civil a través del teléfono 062, facilitando toda la información posible sobre la persona autora del robo, su posible medio de huida y comprobando si falta algún objeto personal.

En la calle . Preferentemente Camine por la parte interior de la acera, colocando el bolso en el lado de la pared.

Procure también no hacer ostentación de joyas u otros objetos de valor y proteja su bolso o cartera en las grandes aglomeraciones de personas.

Verifiquen plenamente cualquier propuesta que le ofrezcan por la calle por muy ventajosa que le parezca, ante la posibilidad de que sea una estafa.

En sus viajes . Lleve consigo su documentación personal.

Verifique convenientemente personas ajenas que se hagan cargo de sus maletas y que no estén debidamente acreditadas.

No se recomienda llevar maletas o bolsos de personas que no conozca.

En su domicilio . Realice las verificaciones oportunas antes de abrir la puerta de su casa o el portero automático a personas desconocidas.

Cerciórese de los servicios técnicos, en caso de que no hayan sido llamados previamente por usted o su familia. Identifique mediante llamadas a los centros oficiales a los empleados que, aún con su autorización, deban efectuar reparaciones, revisiones o cobros en su domicilio.

En el Banco . Si tiene que utilizar un cajero automático, no lleve anotadas las claves de sus tarjetas. Procure memorizarlas.

Procure ir acompañado cuando tenga que firmar documentos, realizar cobros o pagos de cierta importancia.

Por Internet . No confíe de supuestos mensajes de su banco en los que le soliciten sus claves secretas o los números de sus tarjetas bancarias.

Sea precavido con su perfil y datos personales al acceder a redes sociales.

Verifique plenamente las grandes ofertas en internet.

Información web

Puede obtener más información a través de la Web del Ministerio del Interior:https://www.interior.gob.es/opencms/es/servicios-al-ciudadano/planes-de-prevencion/plan-mayor-seguridad/

En la página web la Guardia Civil ofrece más consejos de seguridad al colectivo de personas mayores, en el siguiente enlace:

https://www.guardiacivil.es/es/servicios/consejos/mayores.html

https://www.youtube.com/watch?v=RgItOxpseqc (lenguaje de signos)