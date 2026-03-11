La Guardia Civil rescata de noche a cuatro senderistas perdidos en Sierra Nevada tras quedar atrapados a 2.000metros de altitud

Los agentes tuvieron que recorrer a pie varios kilómetros por nieve y hielo hasta localizar a los senderistas, que presentaban síntomas de hipotermia

El operativo de la Guardia Civil se desarrolló en una zona de difícil acceso del término municipal de Laujar de Andarax y se prolongó durante varias horas hasta lograr poner a salvo a los cuatro excursionistas

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería ha rescatado a cuatro personas que se encontraban perdidas en una zona de alta montaña en Sierra Nevada, en el término municipal de Laujar de Andarax, tras quedar desorientadas mientras realizaban una ruta de senderismo y verse sorprendidos por las duras condiciones meteorológicas.

El aviso se recibió a través del servicio de emergencias 112, donde los propios senderistas alertaron de que se encontraban desorientados, sin ropa adecuada para soportar las bajas temperaturas y con mucho frío

Tras recibir las coordenadas aproximadas de su ubicación, la Guardia Civil activó un operativo de búsqueda y rescate para acceder a la zona, comprobando que el punto donde se encontraban se situaba en un cortafuego a unos 2000 metros de altitud, en una zona de difícil acceso y con temperaturas cercanas a los cuatro grados bajo cero.

Debido a las condiciones del terreno, cubierto de nieve y barro, los vehículos oficiales no pudieron continuar el avance, por lo que los agentes tuvieron que continuar a pie durante aproximadamente dos kilómetros, atravesando nieve y hielo hasta alcanzar el lugar donde se encontraban las personas desaparecidas.

Los agentes lograron localizar a los senderistas sobre las 22:30horas, comprobando que presentaban síntomas de hipotermia tras varias horas expuestos al frío y a las duras condiciones meteorológicas de la zona.

Ante esta situación, los guardias civiles les facilitaron ropa de abrigo y les prestaron asistencia hasta que pudieron recuperar temperatura corporal, iniciando posteriormente el descenso a pie hasta el lugar donde se encontraban los vehículos oficiales.

Una vez finalizado el descenso, los cuatro senderistas fueron trasladados hasta la localidad de Laujar de Andarax, donde manifestaron encontrarse en buen estado y no precisar asistencia médica, dando por concluido el operativo alrededor de las 00:30horas.

La Guardia Civil recuerda a los ciudadanos que, antes de realizar rutas de senderismo o actividades en zonas de montaña, planifiquen adecuadamente el recorrido y consulten siempre la previsión meteorológica, ya que en zonas de alta montaña las condiciones pueden cambiar de forma repentina.

Asimismo, se recomienda informar previamente a familiares o conocidos del itinerario previsto y del horario aproximado de regreso, así como llevar siempre dispositivos de comunicación con batería suficiente y medios de orientación como mapas o GPS.

Los agentes también recuerdan la importancia de portar equipamiento adecuado para la actividad, especialmente ropa de abrigo, calzado apropiado, agua y alimentos suficientes, evitando adentrarse en zonas de difícil acceso sin la preparación física o experiencia necesaria.

Ante cualquier situación de riesgo o emergencia, La Guardia Civil recuerda a la ciudadanía que tiene a su disposición diferentes canales de comunicación, incluso de forma anónima, para comunicar cualquier hecho o circunstancia de interés, a través del teléfono 062, web www.guardiacivil.es y la aplicación “Alertcops”).