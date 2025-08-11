Home / Provincia / La Hermandad de los Patronos de Adra presenta su cartel religioso anunciador de la Feria y Fiestas 2025

La Hermandad de los Patronos de Adra presenta su cartel religioso anunciador de la Feria y Fiestas 2025

agosto 11, 2025 3:46 pm

Natalia Ordieres Cueto

La Hermandad Patronal de la Santísima Virgen del Mar y San Nicolás de Tolentino de Adra ha presentado ya su cartel religioso anunciador de la Feria y Fiestas de la ciudad de este 2025. Un diseño ha sido descubierto por la Hermana Mayor, Milagros Parrilla; el alcalde de Adra, Manuel Cortés; el párroco de la ciudad, Samuel Olvera; y el autor del diseño, Juan Parrilla, en una celebración que ha tenido lugar en la Ermita de San Sebastián. Tras la presentación del cartel, la Hermandad ha entregado las tapas a los pregoneros, la Asociación Musical ‘Ortiz de Villajos’ de Adra, encabezada por su director Francisco Manuel Castilla.

Durante este acto, han estado presentes, además, concejales del equipo de Gobierno; hermanos y devotos a los patronos.

