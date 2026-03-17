La instalación de la cubierta vegetal en el Pabellón de Deportes de El Toyo encara su recta final   

El concejal de Sostenibilidad Medioambiental, Antonio Urdiales, destaca que esta instalación mejorará el comportamiento climático del edificio y contribuirá a una mayor calidad del aire en el entorno

Los trabajos para dotar al Pabellón Municipal de El Toyo de una cubierta vegetal han encarado estas últimas semanas de marzo su recta final, previéndose su conclusión en los próximos días. Así lo ha comprobado el concejal de Sostenibilidad Medioambiental y Energética, Antonio Urdiales, en la visita que ha realizado junto a técnicos municipales y representantes de la empresa adjudicataria ‘Jarquil Verde’.

“Este techo verde va a mejorar la eficiencia climática de este edificio que, desde hace unos meses, también cuenta con 102 módulos de placas fotovoltaicas”, ha recordado Urdiales, quien ha apuntado que esta cubierta vegetal ocupa una superficie total de 741 metros cuadrados “y que va a permitir mejorar el confort climático del interior del edificio así como contribuir a una mayor calidad del aire en el entorno, además de favorecer una gestión más eficiente de las aguas pluviales, gracias a la instalación de sedum mixto”.

La solución adoptada, tal y como ha destacado el concejal, “permitirá mejorar la eficiencia hidrológica de la cubierta, reduciendo los volúmenes de escorrentía generados en la superficie”. Asimismo, ha continuado, “la cubierta vegetal actuará como un sistema natural de filtrado, contribuyendo a reducir la contaminación del agua de escorrentía. A ello se suman otros beneficios como la mejora del rendimiento térmico del edificio, un mayor valor ecológico y una mejora estética del entorno”.

Estos trabajos, con una inversión de 155.306,43 euros, se enmarcan en el Plan de Sostenibilidad Turística del Destino Turístico de Almería ‘Cabo de Gata, Paraíso del Turismo Activo’ y cuenta con financiación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a través de la Unión Europea – NextGenerationEU.

“Con esta actuación, el Ayuntamiento continúa apostando por la incorporación de soluciones sostenibles en las instalaciones municipales, contribuyendo a mejorar la eficiencia energética y ambiental de los equipamientos públicos”, ha asegurado Antonio Urdiales, quien ha recordado que este proyecto, “más ambicioso”, sigue a la prueba piloto que, de forma similar, se realizó en las dependencias del edificio ALMA, como parte del convenio de colaboración que el consistorio mantiene con el Centro de Investigación de Colecciones Científicas, (Cecoual), dependiente de la Universidad de Almería.

La ejecución de estas obras ha tenido como objetivo continuar con la adaptación de este pabellón al cambio climático tras la instalación de placas solares durante el último trimestre de 2024, favoreciendo el comportamiento climático del edificio, así como la gestión de las aguas pluviales en la zona, y mejorando la eficiencia hidrológica de la cubierta vegetada.

Para ello, también se han realizado trabajos previos de impermeabilización en aquellas zonas donde se ha instalado esta cubierta, instalando las distintas capas de geotextil, sustrato y terminación vegetal, principalmente a base de plantas crasas, y además, se ha instalado una red de riego y unas escaleras para un acceso del personal de mantenimiento.