El subdelegado destaca en la UAL el papel de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para garantizar que la IA respete los derechos fundamentales

José María Martín participa en la inauguración de las Jornadas de Cultura de Seguridad sobre Inteligencia Artificial y Derechos Fundamentales, organizadas por el Centro Universitario de la Guardia Civil en colaboración con la UAL y Cajamar, con 300 personas inscritas

Durante su intervención, el subdelegado del Gobierno, José María Martín, ha destacado la importancia de reflexionar sobre el impacto que las nuevas tecnologías y, especialmente, la inteligencia artificial, tienen sobre nuestra sociedad y sobre la protección de los derechos fundamentales. En este sentido, ha subrayado que el desarrollo tecnológico debe ir siempre acompañado de “marcos éticos y legales sólidos que garanticen la seguridad, la libertad y la protección de los ciudadanos”. Más de 300 personas se han inscrito en las jornadas desarrolladas en el Auditorio de la UAL y organizadas por el Centro Universitario de la Guardia Civil y el Gabinete de Dirección junto a la Universidad de Almería y Cajamar como entidades colaboradoras.

Martín Fernández -que ha inaugurado estas jornadas sobre IA y derechos fundamentales organizadas por la Guardia Civil acompañado por el coronel jefe de la Comandancia José Antonio Carvajal y por el rector de la UAL, José Joaquín Céspedes-, ha señalado que las mismas se enmarcan en el Plan Integral de Cultura de Seguridad Nacional, impulsado por el Gobierno de España, que tiene entre sus objetivos acercar la seguridad a la ciudadanía y fomentar el conocimiento sobre los desafíos actuales que afronta nuestra democracia.

El subdelegado ha puesto en valor el papel de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y en particular de la Guardia Civil, en la adaptación a los nuevos retos que plantea la revolución digital. “La inteligencia artificial abre enormes oportunidades para mejorar la seguridad y la eficacia en la lucha contra el delito, pero también plantea desafíos que debemos abordar con responsabilidad, garantizando siempre el respeto a los derechos fundamentales”, ha señalado.

Asimismo, ha destacado el trabajo que está realizando el Gobierno de España para reforzar los instrumentos de prevención y lucha contra fenómenos como los discursos de odio en el entorno digital, con herramientas que permiten detectar y analizar estos contenidos en redes sociales para proteger la convivencia democrática.

En este sentido, Martín ha recordado que, la semana pasada, el Gobierno de España presentó una nueva herramienta destinada a afrontar este reto: HODIO, la Huella del Odio y la Polarización, un sistema que permitirá medir y analizar de forma sistemática la presencia y la evolución de los discursos de odio en las redes sociales. Su objetivo es hacer visible el impacto de estos mensajes y exigir una mayor responsabilidad a las plataformas digitales en la gestión de estos contenidos.

“El odio que circula por las redes no se queda solo en el mundo virtual. Muchas veces termina contaminando el debate público, deteriorando la convivencia y, en algunos casos, alimentando conductas que ponen en riesgo la seguridad y la dignidad de las personas”, ha señalado el subdelegado del Gobierno durante su intervención.

El coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería, José Antonio Carvajal Cantarero, ha puesto en valor “la gran acogida que han tenido estas jornadas que debido al alto número de solicitudes ha ampliado el número de plazas y el lugar de celebración”. También ha explicado que “las jornadas se han enfocado sobre cómo hacer un uso ético y responsable de la IA y cómo ésta sirve de herramienta para la prevención e investigación de los delitos”.

Durante la inauguración el rector de la UAL, José J. Céspedes, ha destacado el cambio de paradigma y la rapidez de la IA. “La inteligencia artificial está suponiendo un cambio radical de paradigma antes, incluso, de que hayamos tomado plena conciencia de ello. Se ha instalado a velocidad de vértigo en nuestras vidas cuando apenas hemos empezado a conocerla y sin tener aún definida la medida de hasta dónde puede llegar su potencial, ni para lo bueno ni para lo menos bueno”. En este sentido ha hablado de la necesidad de regulación y protección de los derechos. «Debatir y tomar decisiones sobre los límites exigibles a la utilización de la IA es una cuestión ineludible y urgente para asegurar un futuro en el que sea la gran herramienta del avance de las sociedades y no un elemento dañino de distorsión. Es necesario regular para evitar consecuencias indeseadas de su uso con fines delictivos y para proteger la privacidad, los derechos fundamentales de las personas y, especialmente, la protección de los más vulnerables, como son los menores”.

Las jornadas han reunido en la Universidad de Almería a expertos del ámbito académico, jurídico y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que han abordado durante la sesión distintas cuestiones relacionadas con la regulación de la inteligencia artificial, su impacto en los derechos fundamentales y los nuevos retos para la seguridad pública en el entorno digital.

El subdelegado ha agradecido a la Guardia Civil y a la Universidad de Almería la organización de estas jornadas, destacando que la colaboración entre instituciones es fundamental para analizar los cambios que trae consigo la revolución tecnológica y garantizar que su desarrollo se produzca en beneficio de toda la sociedad.